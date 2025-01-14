Який колір був жалобним до чорного: несподіваний модний факт, який вас здивує

Зараз білий колір асоціюється насамперед із весільними вбраннями, але раніше він використовувався як колір жалоби.

За словами історикині Емі Боїнгтон, на цьому фото Марія Стюарт і вона в жалобі за Франциском II. Цей білий чепчик, який вона носить, був дуже традиційним та впізнаваним для французького двору того часу, і якщо жінка носила його, то це було тому, що вона овдовіла.

Фото: instagram.com/history_with_amy

А тут ми бачимо іншу жінку, одягнену в одяг вдови, і вона носить переважно біле, особливо цей білий чепчик і цю вуаль. Це жінка, пов'язана з французьким двором, і картина датується 1530 роками.

Фото: instagram.com/history_with_amy

Мода на білі вдовині жалобні накидки була очевидна і в інших частинах Європи.

Фото: instagram.com/history_with_amy

Фото: instagram.com/history_with_amy

Фото: instagram.com/history_with_amy

Білий також використовувався як колір померлих дітей. Так, наприклад, на цій картині ми бачимо матір з усіма її дітьми, ця маленька дитина, ерцгерцогиня Єлизавета, одягнена в жалобу, тому що вона померла до того, як картину було завершено. Але ми можемо бачити тут також те, що її мати Анна Баварська одягнена в чорне. Тому чорний також використовувався як колір жалоби одночасно на Заході в цей час.

Фото: instagram.com/history_with_amy

Наприклад, це французька королева та регентка, вдова Катерина Медічі, і вона в чорному, на ній її вдовина шапочка, але вона обрала чорний колір.

Фото: instagram.com/history_with_amy

Однак до кінця 16-го століття, що переходить у 17-е століття, чорний колір перемагав як основний колір жалоби, а білий використовується як свого роду аксесуарний.

Фото: instagram.com/history_with_amy

Фото: instagram.com/history_with_amy

Отже, ця картина датується 1701 роком і на ній зображена дочка Людовіка XIV, і ми бачимо, що вона носить переважно біле, але оживила образ деякою кількістю чорного. Вона має традиційний білий вуаль і білий чепець.

Фото: instagram.com/history_with_amy

Але потім протягом більшої частини 18-го століття, в 19-му столітті та в 20-му столітті чорний став переважним кольором для жалоби на Заході.

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