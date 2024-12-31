Єдина сукня королеви Шарлотти, яка збереглася: який має вигляд унікальне вбрання, якому майже 220 років

Ця сукня датується приблизно 1805 роком і повністю виготовлена з мережива, що було дуже незвичайно для того часу. Вона пошита із сотень смужок імпортного мережива найвищої якості, що робило її надзвичайно дорогою у виготовленні та доступною лише королівській особі, а саме королеві Шарлотті.

Шарлотті було близько 60 років, коли вона носила цю сукню. Вона розкішна, цікава і сповнена різних мотивів, розповідає історикиня Емі Боїнгтон.

Сукня королеви Шарлотти / фото: скриншот з відео

На ній були вишиті грона винограду, квіткові елементи та цікавий візерунок, який, на думку деяких експертів, насправді є маленькими літерами C (англійською ім'я Шарлотта пишеться як Charlotte).

Тож це робить сукню ще більш особистим предметом гардеробу.

Сукня королеви Шарлотти / фото: скриншот з відео

Сукня королеви Шарлотти / фото: скриншот з відео

Сукня була виконана в стилі ампір, який був неймовірно модним на той час, також, крім вишивки, її прикрашали рукави-ліхтарики, довгий шлейф.

Сукня королеви Шарлотти / фото: скриншот з відео

Сукня королеви Шарлотти / фото: скриншот з відео

І якщо ми подивимося на цю картину, датовану 1807 роком, тобто за два роки після того, як сукня була зроблена, ми побачимо, що Шарлотта носить тут дуже схожу сукню.

Сукня королеви Шарлотти / фото: скриншот з відео

Це чудове вбрання зараз належить музею моди в Баті. Це остання відома сукня, якою колись володіла королева Шарлотта, тому вона неймовірно рідкісна і особлива, але оскільки вона така крихка, її не завжди виставляють на загал.

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