Єдина вціліла сукня Марії-Антуанетти: який вигляд має вбрання королеви, якому понад 200 років

Остання королева Франції – Марія-Антуанетта – була страчена 231 рік тому, проте про неї продовжують говорити і згадувати і в наші дні. Особливо вона славилася своїм оригінальним смаком, любов'ю до моди та краси.

За словами історикині Емі Боїнгтон, після Французької революції, коли 37-річну королеву стратили в Парижі, більшість її суконь були вкрадені, продані та знищені, і тому збереглося дуже мало. Одне з небагатьох вбрань французької королеви можна побачити в Королівському музеї Онтаріо в Канаді, і воно справді приголомшливе.

Сукня Марії-Антуанетти / Фото: скриншот з відео

Вважається, що сукню пошила Роуз Бартон, яку часто називали першою кравчинею, а іноді й фундаторкою французької високої моди. За життя Марії-Антуанетти її називали "міністеркою моди", і вона була тією, хто створив дивовижні образи, якими покійна королева тепер відома.

Розглядаючи сукню. важливо зазначити, що її силует не є стилем 18 століття. Вона була перероблена (ймовірно, тодішніми власниками) та змінена у 19 столітті, щоб відповідати моді. Проте шовк, шлейф і дивовижна вишивка є справжніми – їх носила Марія-Антуанетта.

Роуз Бартон / Фото: скриншот з відео

Ця офіційна придворна сукня складається з обтислого ліфа з прикріпленим шлейфом і відповідної нижньої спідниці з шовкового атласу, виконаної в модному стилі 1780-х років. Вишивка та деталі абсолютно феноменальні і коштували величезних грошей, оскільки вони покривали всю сукню та шлейф, ймовірно, на це потрібно багато годин праці.

Сукня Марії-Антуанетти / Фото: скриншот з відео

Художній дизайн включає безліч кольорів і квіткових мотивів, а також стрічки і павиче пір'я, також можна побачити пір'я фазана. Маленькі скляні камені також були вишиті, щоб надати сукні блиску. Можна уявити, що вечорами, коли Версаль освітлювався усіма свічками, ця сукня мала справді гарнвий вигляд.

Сукня Марії-Антуанетти / Фото: скриншот з відео

Стан сукні також феноменальний – її рожевий колір шовку все ще дуже яскравий.

Власне, ця сукня – єдине вбрання королеви. Весь її величезний гардероб, який, за переказами, займав кімнати палацук, втрачений. Що трапилося з рештою вбраннь королеви – невідомо.

Однак Емі Боїнгтон розповіла, що історики можуть лише приблизно припустити, який насправді мали вигляд сукні Марії-Антуанетти, завдяки книзі, яку вела одна з її робітниць – графиня д'Оссон. Це був довідник гардеробу королеви, датований 1782 роком, і називався він Gazette des Auteurs de L'Orient.

Сукня Марії-Антуанетти / Фото: скриншот з відео

Всередині книги – колекція зразків тканин, з якої були пошиті сукні королеви. Книгу приносили їй щоранку після того, як вона прокидалася, і їй також давали подушечку зі шпильками, і вона приколювала шпильку поряд із тканиною сукні (або кількома), яку хотіла одягти.

Сукня Марії-Антуанетти / Фото: скриншот з відео

Кажуть навіть, що на деяких сторінках усе ще можна побачити шпилькові уколи там, де Марія-Антуанетта вибирала свої сукні, і, звісно, на деяких було більше дірочок, ніж на інших, бо це були, можливо, її улюблені вбрання.

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