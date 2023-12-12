Їх підвели вбрання: модні конфузи знаменитостей на світських заходах 2023 року

Цього року не щастило багатьом зіркам і деякі з конфузів, пов'язаних з їхніми вбраннями, ми зібрали нижче.

Для когось із відомих особистостей поява на червоній доріжці, світському заході чи просто у рекламному зніманні – ще один спосіб показати себе світові. Але є й випадки, коли такі появи обертаються для них справжнім жахіттям, адже в когось порвалася чи забруднилася сукня, а в інших намок поділ.

Кейт Бекінсейл

Акторка відвідала в Лос-Анджелесі церемонію нагородження премії Fashion Trust US Awards і хотіла справити враження голою сукнею, але вона її підвела — вбрання порвалося під пахвою і це було помітно на всіх фотографіях. У дірявій сукні вона мусила проходити весь вечір.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Лілі Джеймс

На червоній доріжці зірка хотіла справити враження своїм декольте, але в результаті весь вечір мучилася із сукнею, оскільки вона постійно хотіла "втекти" — практично весь час на червоній доріжці Лілі то поправляла бретельки, то намагалася підтягти корсет сукні, який неслухняно сповзав донизу.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

Джеймі Лі Кертіс

Цього року на церемонії "Оскар" килимова доріжка вперше була не червоною — її зробили відтінку шампанського, що зіграло з акторкою Джеймі Лі Кертіс злий жарт, адже її вбрання повністю злилося з килимом. Таким чином розкішна сукня акторки мала блідий і невиразний вигляд.

Джеймі Лі Кертіс / Фото: Associated Press

Віола Девіс

Акторка стала жертвою поганої погоди. Через сильний дощ поділ її синьої сукні сильно намок, що мало в результаті не дуже красивий вигляд.

Віола Девіс / Фото: Associated Press

Дженна Ортега

Молода акторка Дженна Ортега з'явилася на прем'єрі фільму жахів "Крик VI" з плямою на сукні. Ймовірно, ляпку на білій частині вбрання вона поставила, коли роздавала автографи шанувальникам. Але діватися дівчині небуло куди і довелося позувати фотографам вже як є.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Кім Кардашян

Одним із найоригінальніших образів на Met Gala була сукня теледіви Кім Кардашян, яку для неї створив ексклюзивно бренд Schiaparelli під керівництвом креативного директора Деніеля Розберрі. Однак сукня з перлів була настільки крихкою, що коли зірка виходила з машини і прямувала до готелю, нижні нитки порвалися і перли просто розлетілися в різні боки, хоча вона намагалася рухатися обережно.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Бар Рафаелі

Ізраїльська модель Бар Рафаелі вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю у сукні від бренду Elisabetta Franchi. Вбрання красиво підкреслювало її фігуру і мало накидку-шлейф зроблену з досить щільної бавовняної тканини. Накидка дуже пом'ялася і мала дивний вигляд. Хоча така текстура тканини могла бути задумом дизайнера від самого початку.

Бар Рафаелі / Фото: Associated Press

Аманда Сейфрід

Акторка обрала для церемонії Critics' Choice Awards золоту сукню від Дому Dior, але ніяк не могла впоратися з нею. Вбрання постійно сповзало з плечей Аманди і приносило їй дискомфорт, особливо на сцені, коли вона отримала нагороду і виголошувала промову. Журналістам на церемонії Аманда сказала, що сукня Dior дуже незручна.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Сьюкі Вотергаус

Британська модель, акторка та дівчина Роберта Паттінсона — Сьюкі Вотергаус — з'явилася в Нью-Йорку під час промоції серіалу "Дейзі Джонс та The Six" у мінішортах. Але також на дівчині були чорні колготки, які її підвели та порвалися. Стрілка була дуже помітна.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

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