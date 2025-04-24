Їх лише сім: кому з відомих жінок дозволено носити білий колір на аудієнції у Папи Римського

Принцеса Монако Шарлін / © Associated Press

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Попри те, що світ змінюється і розвивається, у Ватикані правила щодо жіночої моди залишаються — для аудієнції з Папою Римським гостя має дотримуватися дрескоду. Рекомендується, щоб плечі та коліна були прикриті, як і пальці ніг, щоб на одязі не було яскравих прикрас, не можна носити шорти.

Раніше протокол папських аудієнцій вимагав, щоб жінки носили довгу чорну сукню з високим коміром і довгими рукавами, а також чорну мантилью, але зараз це правило стало гнучкішим і дами одягають вбрання, в яких спідниця буває довжини міді. Річ у тому, що правила, встановлені протоколом, не є обов’язковими від 1980-х років. З цієї причини багато перших леді або жінки-очільниці держави, вирушали на аудієнцію до Папи в одязі інших кольорів або в чорному одязі, але без вуалі на голові, наприклад, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не дотримувалися цього правила, а королева Йорданії Рані і зовсім одягла білу шаль на голову, хоча не є католичкою, також жодна з жінок-президенток Ірландії — Мері Робінсон і Мері Макаліс — ніколи не одягала чорну сукню під час аудієнцій. Однак попри гнучкість правил, багато хто все ж таки їх дотримується, щоб висловити свою повагу понтифіку.

Також є деякі католицькі королеви та принцеси, які офіційно звільнені від носіння чорних шат. Зараз у світі є лише сім жінок, яким дозволено носити на аудієнції білий колір. Ця традиція називається «il privilegio del bianco» італійською або «le privil ge du blanc» французькою, що перекладається як «привілей білого». Протокол каже, що жінки, які мають дозвіл, можуть, якщо вони того забажають, носити біле на заходах у Ватикані, таких як приватні аудієнції у Папи, канонізація, беатифікація та особливі меси.

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То хто ж ці сім жінок, які мають особливий привілей в одязі? Побачити ви можете нижче.

Королева Іспанії Софія

Отримала дозвіл 1975 року, після сходження її чоловіка на престол.

© Associated Press

© Associated Press

Королева Іспанії Летиція

Отримала дозвіл 2014 року, після сходження її чоловіка на престол.

© Associated Press

Королева Бельгії Паола

Отримала дозвіл 1993 року, після сходження її чоловіка на престол.

© Associated Press

Велика герцогиня Люксембурзька

Отримала дозвіл 2000 року, після сходження її чоловіка на престол.

© Associated Press

© Associated Press

Принцеса Монако Шарлін

Отримала дозвіл 2013 року від Папи Римського Бенедикта XVI, який він дав дому Грімальді.

© Associated Press

Королева Бельгії Матильда

Отримала дозвіл 2013 року, після сходження її чоловіка на престол.

© Associated Press

Принцеса Неаполітанська Марина Доріа

Отримала дозвіл 1983 року, після вступу її чоловіка на посаду глави італійського Савойського дому.

© Getty Images

Орім цих семи жінок, що нині живуть, раніше біле дозволялося носити й іншим представницям королівських сімей. Серед тих, хто відвідував аудієнцію у Папи в білому були: королева Іспанії Вікторія Євгенія, Олена Чорногорська, Олена Орлеанська, Єлизавета Баварська, остання королева Італії Марія Жозе Бельгійська, всі принцеси Савойські, аристократка Еммануель де Дамп’єр, Жозефіна Шарлотта Бельгійська, королева Бельгії Фабіола.