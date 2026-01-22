Її сукню створив Валентіно Гаравані: згадуємо весільний образ Клотільди ​​Куро, яка виходила заміж вагітною

Принц Емануеле Філіберто та Клотільда ​​Куро / © Getty Images

Реклама

Нині Італія — парламентська республіка, однак колись у цій країні не довго існувала монархія. Останнім королем у країні був Умберто II — представник Савойської династії, та правління його тривало лише 34 дні. Після відмови від монархії престол формально не зник — Савойська династія досі існує, і члени родини можуть претендувати на титули. Головними претендентами на престол є нащадки Умберто II і на початку двохтисячних років до Емануеле Філіберто — онука колишнього короля — було прикуто особливо багато уваги.

Принц Емануеле Філіберто є спадкоємцем глави Савойського дому, а Клотільда ​​Куро — французька акторка.

Принц Емануеле Філіберто та Клотільда ​​Куро / © Getty Images

2003 року принц одружився з ​​Куро. Вінчання відбулося у Римі в церкві Санта-Марія-дельї-Анджелі. Того дня аристократія та знаменитості зустрілися на розкішному святкуванні, яке налічувало 1300 гостей. Серед знаті, яку помітили на весіллі, були: принц Альбер з Монако, герцог і герцогиня Кастро, рок-зірка Джонні Холлідей та модельєр П’єр Карден. Свідком на весіллі був принц Альбер, який і познайомив пару.

Реклама

Особливо обговорювали у суспільстві наречену, адже вона йшла до вівтаря вагітною і була на той момент на шостому місяці. Сукню майбутня принцеса Савойська обрала лаконічну, а створив її для неї італійський модельєр Валентіно Гаравані. Прямий дизайн та вдала посадка приховали те, що жінка була при надій, також наречена постійно тримала перед животом великий букет.

Принц Емануеле Філіберто та Клотільда ​​Куро / © Getty Images

Це була сукня з довгими рукавами, мереживом на подолі та високою талією. Особливо захоплював довгий шлейф та пишна фата з вишивкою. Також наречена одягла приголомшливу історичну сімейну реліквію: савойську тіару з діамантами та турмалінами і такі ж сережки.

Принц Емануеле Філіберто та Клотільда ​​Куро / © Getty Images

Ці антикварні прикраси були частиною набору який складається з: тіари, універсальної пари сережок, намиста, чокера, пари браслетів та брошки. Коштовності були весільним подарунком принцеси Єлизавети Саксонської від її свекрухи, коли вона вийшла заміж за герцога Генуї 1855 року. Тіара та парюра розроблені таким чином, щоб рожеві турмаліни можна було замінити гранатами, коралами або бірюзою. Набір прикрас передавсь у спадок по основній лінії королівської родини.

А що стосується шлюбу Клотільди ​​Куро та онука останнього короля Італії, то після весілля у них народилося дві доньки, які отримали титули принцес. Новоспечена принцеса продовжила після одруження працювати акторкою і вести світський спосіб життя.

Реклама

Шлюб пари не мав счасливого кінця і завершився 2021 року — вони розлучились.