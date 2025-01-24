Її висміювали через цю сукню: згадуємо образ Лари Флінн Бойл у рожевій балетній пачці

Балетна естетика, яка отримала назву balletcore, заполонила подіуми та соцмережі минулого року, тому очікується, що це буде один із найніжніших і наймиліших трендів прийдешньої весни 2025 року. Речі пудрових відтінків можна було побачити у багатьох дизайнерів, а також тюльові та шифонові спідниці, різні балетки та взуття у вигляді пуантів.

Однак не варто думати, що ця естетика – це щось нове. Балет, мода та попкультура завжди були тісно переплетені. Ця модна естетика була особливо відзначена у серіалі "Секс і місто", оскільки головна героїня Керрі Бредшоу на початку кожної серії з'являється перед глядачами у рожевій пачці. Але не лише Керрі експериментувала із балетним стилем. Також вбрання подібної естетики носила на початку двохтисячних років акторка Лара Флінн Бойл, зірка серіалу "Твін Пікс".

2003 року вона з'явилася серед гостей церемонії "Золотий глобус" та викликала багато суперечок у суспільстві через свою сукню. Хтось вважав її милою, а хтось дивною, дитячою та недоречною. Навіть через понад 20 років від того дня, цей образ регулярно потрапляє в добірки найневдаліших вбрань церемонії.

Лара Флінн Бойл / Фото: Associated Press

Автором цієї сукні був дизайнер Девід Кардона. Він пошив сукню з двох видів тканини — верхній ліф вбрання був зроблений з дуже м'якої замші, а ось спідниця була із шовкового тюлю, інкрустованого кристалами Swarovski. Туфлі Бойл були від Chanel із шовковими стрічками.

Коли акторка вперше побачила готову сукню, вона була у захваті. Кардона згадує, як вона сказала щось на кшталт: "Ух ти, це приголомшливо! Я не можу повірити, що ти зміг створити".

Лара Флінн Бойл / Фото: Getty Images

Дизайнер зізнається, що вбратися балериною вирішила сама акторка і попри те, що її багато хто відмовляв від цієї ідеї, вона все одно наполягла на своєму. Сукню Лара залишила собі на згадку після заходу.

Лара Флінн Бойл / Фото: Getty Images

Після того випадку акторка зіткнулася із великим негативом. Люди критикували її вбрання, її смак. У ті роки вона переживала через негатив у свій бік, але згодом навчилася справлятися з ним. В інтерв'ю People Лара Флінн Бойл зазначила, що її більше не турбує, що думають інші люди. Також пори негативну увагу, яка їй приділялася, Бойл каже, що вона завжди намагалася зберігати холоднокровність і нічого не приймати надто близько до серця.

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