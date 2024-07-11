Його носила дружка принцеси та Кейт Мосс: історія унікальної сукні з весілля Єлизавети II

У повоєнний період весілля принцеси Єлизавети стало для британцфів уособленням гламуру та розкоші, якої країна не бачила багато років. Однак захоплення викликала не лише сукня спадкоємиці, а й вбрання її дружок. Одине із вбрань через багато років знову нагадало про себе.

Весілля принцеси Єлизавети та сера Філіпа Маунтбеттена відбулося у четвер 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. На церемонії принцесу супроводжували вісім подружок нареченої, серед яких була 23-річна леді Елізабет Лонгман, уроджена Ламбарт, дочка графа та графині Каван.

Весілля принцеси Єлизавети та сера Філіпа Маунтбеттена / Фото: Getty Images

На дівчині, як і на решті семи дружок, була ніжна сукня зшита на замовлення. Вбрання було кольору слонової кістки, мало романтичне оформлення зони плечей з рукавами-накидкою, які можна було носити приспущеними, а також під грудьми і в зоні талії його прикрашало дрібне драпування.

Спереду на грудях сукню доповнював великий атласний бант, а також у вбрання було оздоблення з бісеру та леліток, вони також були пришиті по всій довжині, як і білі невеликі квіти з тканини, які створив бренд текстилю Warner & Son. Розроблені сукні були знаменитим британським модельєром сером Норманом Гартнеллом, який також створив весільну сукню покійної королеви, а згодом і коронаційну.

Весілля принцеси Єлизавети та сера Філіпа Маунтбеттена / Фото: Associated Press

Під час створення вбрання для дівчат модельєр надихався картиною "Весна" Сандро Боттічеллі, яка зараз перебуває у галереї Уффіці у Флоренції, а також модою вікторіанської Британії, зокрема портретом молодої принцеси Вікторії у ніжній сукні з відкритими плечима.

Сукня леді Елізабет Лонгман / Фото: Getty Images

Протягом багатьох років леді Лонгман цінувала свою сукню подружки нареченої та дбайливо зберігала. У період від 1980-х до початку 2000-х років вона перебувала в Музеї моди в Баті. Потім після смерті леді Лонгман 2016 року сукня перейшла у спадок до її родини, яка вирішила її продати.

Сукня леді Елізабет Лонгман / Фото: Getty Images

Сукню, якій вже 77 років, виставили на продаж The Exceptional Sale 2 липня 2024 на аукціоні Christie's в Лондоні. Спочатку вона оцінювалася в 30 000 – 50 000 фунтів стерлінгів, але продали її за 37 800 фунтів стерлінгів. Виставлялася така сукня з весілля королеви Великої Британії на продаж уперше.

Сукня леді Елізабет Лонгман/фото: Christie's

Також згідно з сайтом аукціонного дому, 2012 року її один раз одягла супермодель 90-х Кейт Мосс. Зірка знімалася у фотосесії для журналу Love у будинку, де випадково зупинився Лонгман, і леді Елізабет переконали позувати з моделлю. На той момент з жінкою була і її розкішна сукня.

"Кажуть, що леді Елізабет знайшла фотосесію кумедною і подумала, що було б весело побачити, як Кейт приміряє сукню подружки нареченої", - розповів фахівець Christie's Бенедикт Вінтер.

"Зустріч з леді Елізабет і носіння її сукні, що має таку чудову спадщину, стали для мене чарівним моментом", - згадує Мосс. "Я відчувала, що на мені частка історії".

Знімок Кейт у цьому одязі ви можете побачити на сайті аукціонного дому. Раніше фотографія зберігалася у приватній колекції.

Весілля принцеси Єлизавети II та принца Філіпа / Фото: Associated Press

Також у комплект до сукні входив квітковий вінок з атласних колосків, лілій та срібного листя з ламе. Його сім'я також зберегла і він був виставлений на продаж разом із сукнею. Хто став новим власником цієї модної реліквії не повідомлялося.

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