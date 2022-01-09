Ювелірна скринька герцогині Корнуольської: улюблені прикраси дружини принца Чарльза

Друга дружина британського принца Чарльза і кохання всього його життя - герцогиня Корнуольська Камілла, останнім часом привертає до себе все більше уваги. Кожен її вихід у світ хочеться розглядати в найдрібніших деталях, тому що одягається герцогиня просто, але зі смаком. Особливу увагу привертають її прикраси.

Не секрет, що королівські особи мають доступ до найрізноманітніших коштовностей. І у кожної є свої улюблені прикраси. Герцогиня Камілла, як і королева Єлизавета II, дуже шанує прикраси з перлів. Деякі з них дісталися їй у спадок від своєї сім'ї, якісь стали подарунками чоловіка Чарльза і інших приватних осіб.

Перлинні чокери

Чокер з аквамариновою брошкою герцогиня носить дуже часто. Цю коштовність Камілла одягає на світські заходи частіше за інших. Перлинний чокер - сімейна реліквія, він дістався герцогині від її матері Розалінд Шанд (старшої дочки високоповажного Роланда Кьюбітта, 3-го барона Ешкомб). Чокер складається з трьох перлинних ниток, які скріплює великий квадратний аквамарин в золотому обрамленні, усипаний дрібними діамантами.

Прикраси герцогині Корнуольської / Getty Images

Ще один улюбленець Камілли - чокер із чотирьох ниток перлів, скріплених платиновим колом із розсипом дрібних діамантів.

Прикраси герцогині Корнуольської / Getty Images

Також в колекції герцогині Корнуольської є чокер із п'яти перлинних ниток, з великим рожевим топазом посередині, усипаним діамантами. Ця застібка чокера колись була брошкою, поки 2000 року принц Чарльз не придбав прикрасу на аукціоні "Сотбіс" майже за 30 тисяч доларів. Прикрасу він подарував дружині, але спочатку вона була перероблена в застібку для чокера.

Прикраси герцогині Корнуольської / Getty Images

Тіари

У тіарах на публіці герцогиня Корнуольська з'являється тільки на урочистих прийомах або банкетах. Є у неї одна діадема, яка належала ще королеві-матері Єлизавети Боуз-Лайон. Дружина короля Георга VI отримала прикраси в подарунок від Маргарет Гревілл - дружини барона Гревілл і дочки одного з найбагатших людей Англії, пивного магната. Маргарет була єдиною спадкоємицею його статків, але своїх дітей у неї не було. Жінка була в милості у британській королівській сім'ї, дружила з королевою Єлизаветою, і саме їй залишила в спадок більшу частину своїх прикрас.

Прикраси герцогині Корнуольської / Getty Images

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Тіара "Гревілл" була створена французьким ювелірним будинком Boucheron 1921 року. Отримавши прикрасу в подарунок Єлизавета не могла носити її, через те, що її чоловік король Георг був проти такої помпезності, адже тоді був післявоєнний час. Пізніше Єлизавета змінила дизайн тіари, замовивши Будинку Cartier зробити діадему більшою і додати каміння у верхній її частині і зробити акцент на центральному діаманті обгранкування "маркіз". Єлизавета дуже любила цю тіару і часто її носила, чого не скажеш про її дочку, принцесу Єлизавету. Вона передала її своїй невістці герцогині Корнуольській, яка вперше з'явилася в ній на публіці 2006 року. І, треба сказати, досить часто її носить і тепер.

Принц Чарльз теж любить балувати дружину красивими і дорогими прикрасами. Ось такі сережки у вигляді грона грушовидних діамантів були створені з каміння тіари, яка колись належала прабабусі Камілли - Алісі Кеппель.

Прикраси герцогині Корнуольської / Getty Images

Багато років ця тіара лежала в сейфі одного лондонського ювеліра, поки принц Чарльз не викупив її. Прикраса була перероблена в сережки, і тепер герцогиня Корнуольська іноді з'являється в них у світському суспільстві. Іноді одягає їх в поєднанні зі знаменитою тіарою "Гревілл". Є в скриньці Камілли і розкішне діамантове намисто, яке йшло в наборі з тіарою, але в ньому герцогиня з'являється на публіці зрідка.

Прикраси герцогині Корнуольської / Getty Images

Алмазна тіара - ще одна фамільна прикраса Камілли, що дісталася їй у спадок від Соні Розмарі Кабітт, баронеси Ешком. Цю тіару Камілла одягала в день свого весілля з Ендрю Паркер-Боулзом, за якого вийшла заміж 1973 року. Також у цій діадемі виходила заміж дочка Камілли і Ендрю - Лора.

Прикраси герцогині Корнуольської / Getty Images

Брошки

Герцогиня Корнуольська також дуже любить брошки. Є у неї кілька особливих примірників. Брошка у вигляді двох бабок, створена з білого золота, діамантів і сапфірів, - теж подарунок Чарльза. Ця прикраса була створена ювелірним домом Van Cleef & Arpels.

Прикраси герцогині Корнуольської / Getty Images

У Камілли кілька брошок цієї фірми. Ще одна вельми оригінальна виконана у вигляді балерини. Золота фігурка з розсипом діамантів, рубінів і сапфірів. Такі брошки бренд виготовляв від 1940 до 1960-х років.

Прикраси герцогині Корнуольської / Getty Images

Ще одна особлива брошка - конвалії Фаберже, шкода, виходить із нею у світ герцогиня Корнуольська дуже зрідка. А тим часом це подарунок від Микити Хрущова, який відвідав з офіційним візитом королівський палац 1956 року. Брошку він подарував королеві-матері Єлизаветі, мабуть, зараз прикраса належить Каміллі. Єлизавета Буоз-Лайон чомусь не носила цю брошку.

Прикраси герцогині Корнуольської / Getty Images

Герцогиня Корнуольська також любить браслети. Часто на ній можна побачити золотий браслет із кольоровим камінням, а ще тонкий браслет із хрестиком і масивний браслет з різними амулетами. І майже кожен свій образ герцогиня доповнює перлинними сережками - вони теж у неї в фаворитах.

Прикраси герцогині Корнуольської / Getty Images

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