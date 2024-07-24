З акцентами фіолетового: який вигля мали Роберт Дауні-молодший та його дружина Сьюзан у день весілля

Роберт Дауні-молодший зустрів свою другу дружину Сьюзан, як і багато інших акторів – на роботі. Пара познайомилася 2003 року, коли він знімався у психологічному трилері "Готика". Жінка була продюсеркою цього фільму.

Буквально через три місяці від початку стосунків Роберт освідчився Сьюзан. Це трапилося напередодні її дня народження — вночі 5 листопада (народилася вона 6-го), хоча на той момент він ще не розлучився з моделлю та співачкою Деборою Фалконер, з якою одружився 1992 року після 42 днів залицянь. Роберт розповів про це в інтерв'ю на шоу Опри Вінфрі, повідомляє видання People.

"Це був її день народження, і я хотів отримати її до того, як їй виповниться 30, тому я почекав просто до півночі, купив їй купу речей і там була каблучка. І вона відкрила це [коробку], і я сказав ... мені цікаво, можливо, ти захочеш якось стати моєю дружиною", — розповів він.

Оскільки освідчення було зроблено лише через кілька місяців після початку їхніх стосунків, Сьюзан наполягла на більш тривалих заручинах, які тривали б два роки. Окрім того, вона встановила правило: якщо Роберт хоче її, він має повністю відмовитися від наркотиків. Якщо він обладжується, вона піде.

Вони одружилися 27 серпня 2005 року на єврейській церемонії в Гемптоні, на той момент в одному з найулюбленіших літніх місць Роберта. Весілля відбувалося з акцентами фіолетового. На нареченому був темний смугастий костюм, який він носив із фіолетовою сорочкою, краваткою, шарфом та кедами. Також його піджак прикрашала фіолетова квітка. Наречена була у вбранні в ретростилі — шовковій сукні в естетиці 30-х років, яку вона носила з довгою фатою, босоніжками та букетом з білими та фіолетовими орхідеями.

Роберт Дауні-молодший та Сьюзан Левін / Фото: Getty Images

Роберт і Сьюзан разом до цього дня. У цьому шлюбі у них народилося двоє дітей – син Екстон Еліас та дочка Ейврі Роель.

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