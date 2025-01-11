З чим носити уги: стильні образи від зіркових модниць

Ми зібрали добірку зіркових луків зі зручним і теплим взуттям, які вас надихнуть на створення власних зимових трендових образів.

Уги – це найпопулярніше взуття у холодну пору року. Вони є обов'язковим елементом гардеробу кожної модниці. Зіркові красуні також обожнюють носити це зручне і стильне взуття. Ми зібрали добірку стильних зіркових образів із угами. Тож пропонуємо подивитися, з чим знаменитості носять це взуття.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес – одна з найбільших зіркових прихильниць уг. У її гардеробі є чимало різних моделей цього взуття.

Нещодавно попдіва провела різдвяно-новорічну відпустку на гірськолижному курорті в Аспені, де продемонструвала кілька стильних аутфітів із угами на платформі.

Джей Ло поєднувала їх чорними штанями-кльош і білим пуховиком, з широкими джинсами і кардиганом із принтом, із рваними джинсами та об'ємною шубою з екохутра.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

У повсякденному житті артистка уги носить із джинсами і спортивними костюмами.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман

Папараці неодноразово фотографували Ніколь Кідман у стильних образах із угами різної довжини і кольорів, які вона поєднувала з пальтами.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Селена Гомес

Селена Гомес доволі часто у повсякденному житті носить теплі уги. Їх вона любить одягати на знімання і на прогулянки містом, поєднуючи зі мініспідницями, лосинами, затишними костюмами, пуховиками, шубами і куртками. Зірка вміє створювати комфортні і водночас стильні луки з цим взуттям.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Ешлі Сімпсон

Американська співачка, акторка і молодша сестра Джесіки Сімпсон – Ешлі Сімпсон – створила лук, який складався з коричневих уг на платформі і з лямками на п'ятці, чорних лосин і сірого світшота оверсайз.

Ешлі Сімпсон / Фото: Getty Images

Наомі Вотс

Наомі Вотс мала ефектний вигляд в елегантному монохромному вбранні бежевого кольору, який вдало поєднала зі світло-бежевими угами на платформі.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Кая Гербер

Кая Гербер зазвичай взуває черевики з натуральної вовни, коли їде на тренування. Їх вона поєднує з лосинами і білими шкарпетками. Кая на власному прикладі демонструє, що уги – це не лише комфортний елемент гардеробу, а й стильний.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Белла Хадід

Белла Хадід обожнює експериментувати зі свхм стилем. Одного разу вона обрала для прогулянки містом шкірянку, білу футболку з принтом і дуже короткі шорти, які нагадували спідню білизну. Аутфіт модель доповнила білими високими шкарпетками і короткими коричневими угами на платформі. Цікавий вийшов лук.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі на прогулянку з собакою вдягла шкіряний тренч, вкорочений світшот з капюшоном кислотно-жовтого кольору і чорні велосипедки. Аутфіт модель завершила коричневими короткими угами на низькій підошві.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого року у Києві відкрився перший в Україні флагманський магазин бренду UGG.

Читайте також: