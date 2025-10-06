ТСН у соціальних мережах

210
2 хв

З легкою спідницею і довгими рукавами: скромна весільна сукня принцеси Майкл Кентської

Весільне вбрання цієї жінки було найнезвичайнішим порівняно з весільними сукнями інших британських принцес.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принц Майкл Кентський і принцеса Майкл Кентська

Принц Майкл Кентський і принцеса Майкл Кентська / © Getty Images

Однією з найскромніших королівських наречених була свого часу Марія Крістіна фон Рейбніц — німецька аристократка, яка 1978 року вийшла заміж за британського принца Майкла. Коли вони познайомилися, Марія Крістіна носила титул баронеси і вже була розлученою. Її перший шлюб був нещасливим і тривав недовго.

Принц Майкл, який за походженням є членом британської королівської сім’ї та двоюрідним братом королеви Єлизавети II, освідчився своїй коханій, вручивши їй каблучку з сапфіром і діамантом, — зроблену з каміння, що належало його матері, принцесі Марині. Їхнє весілля відбулося 30 червня 1978 року, але не в Лондоні, а у Відні — вони просто скромно розписалися у Віденській ратуші.

Марія Крістіна фон Рейбніц іде на своє весілля в ратушу, 1978 рік / © Getty Images

Марія Крістіна фон Рейбніц іде на своє весілля в ратушу, 1978 рік / © Getty Images

Наречена не одягала пишної сукні, а віддала перевагу кремовому костюму-двійці, що включав блейзер та спідницю довжиною до коліна від британського бренду Hardy Amies, який не раз обирала також і королева Єлизавета II. Також Марія Крістіна одягла класичну блузку з коміром-бантом та доповнила образ елегантним весільним букетом, що включав різноманітні білі квіти. Також наречена одягла багато прикрас: багаторівневий чокер з перлин, перлинні сережки та прикраси із золота. Завершувала цей образ зачіска типова для 1970-х років і наречена доповнила її також квітами.

Але була у нареченої і більш ошатна сукня. Після розпису Марія Крістіна переодяглася в довгу вечірню сукню теж кремового кольору від відомого в ті роки бренду Bellville Sassoon. Це була дуже елегантна сукня романтичного фасону, з довгими рукавами та шлейфом. Вбрання також прикрашали розкльошені манжети, мереживні вставки та аплікації з мережива на подолі спідниці. Образ наречена доповнила тіарою City of London, яка дісталася Майклу від матері, герцогині Кентської, і яку вона теж одягла в день свого весілля 1934 року. У вухах у нареченої сяяли сережки Kent Diamond Circle з діамантами теж сімейна реліквія.

Принц Майкл Кентський і принцеса Майкл Кентська в день весілля, 1978 рік / © Getty Images

Принц Майкл Кентський і принцеса Майкл Кентська в день весілля, 1978 рік / © Getty Images

Хоча весілля було королівським, присутність членів королівської сім’ї на ньому була вельми обмеженою. Там були брат принца Майкла, герцог Кентський, і його сестра, принцеса Александра, а також принцеса Анна і лорд Луї Маунтбеттен.

Після шлюбу Марія Крістіна фон Рейбніц отримала титул Її Королівської Високості принцеси Майкл Кентської, жіночий еквівалент титулу її чоловіка — принца Майкла Кентського. До новоспеченої принцеси на той час була певна недовіра в суспільстві, оскільки вона була іноземкою. Проте пара вже 47 років разом.

