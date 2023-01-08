З'явиться на публіці вперше за 26 років: культову сукню принцеси Діани продадуть з аукціону

Принцеса Діана була сильною особистістю, про яку продовжують говорити навіть через багато років після її смерті. Здебільшого обговорення стосується стилю принцеси, адже вона є іконою моди і досі. Так, багато з того, що вона носила в 80 і 90-х вже не актуально, але все ж її образи слугують натхненням для сучасних модників. А ось найзаможніші шанувальники британки можуть ще й торкнутися її гардеробу і стати частиною модної історії, адже аукціонний дім Sotheby's виставив на продаж сукню принцеси.

Оксамитове вечірнє вбрання у баклажановому кольорі оцінюється в 80-120 тисяч доларів. Розробив його 1989 року модельєр Віктор Едельштейн. Сукня не мала бретельок, декольте було виконане у формі серця, а також вона прикрашена переплетенням. Спідниця сукні мала розріз, невеликі складки та була виконана у вигляді бутону тюльпана. Єдиним декором на ній були три золоті ґудзики на спині.

Порекомендувала співпрацювати Діані з Едельштейном на початку 1980 року Анна Гарві, яка на той час була заступницею редактора Vogue, під час приватної консультації з приводу гардеробу та стилю леді Ді.

Гарві запропонувала працювати принцесі Уельській з Едельштейном, який на той час виготовляв одяг високої моди для приватних клієнток, після кількох років роботи в Christian Dior у Лондоні. Увагу Гарві привернули роботи Едельштейна, оскільки вони були красивими, сучасними і багато з них ідеально підходили б для принцеси.

Модельєр Віктор Едельштейн / Фото: Getty Images

Принцеса в результаті одягала оксамитове вбрання лише кілька разів. Вперше вона з'явилася у сукні 1991 року на офіційному фото, яке зробив лорд Сноудон, фотограф і дизайнер, а від 1960 до 1978 рік ще й чоловік принцеси Маргарет, сестри королеви Єлизавети II.

Потім, того ж 1991 року, в цій сукні Діану зобразив художник Дуглас Гардінг Андерсон. Згодом портрет було виставлено у Королівській лікарні Марсдена, куди вона жертвувала гроші. А 1997 року Діана з'явилася в цій сукні для фотосесії Vanity Fair — одного з її останніх знімань. Автором знімання тоді був модний фотограф Маріо Тестіно.

Фотограф Маріо Тестіно стоїть на тлі портрета принцеси Діани, який зробив у 1997 році / Фото: Getty Images

За місяць до своєї смерті 1997 року Діана продала це вбрання на аукціоні Christie's за 24 тисячі доларів. Гроші вирушили до Онкологічного фонду Королівської лікарні Марсдена та Фонду боротьби зі СНІДом. Сукню відтоді ніхто не бачив. Хто купив тоді сукню невідомо, але тепер він теж вирішив її продати. Аукціон відбудеться у Нью-Йорку 27 січня.

Також цього місяця Sotheby's виставив на продаж найнезвичайнішу прикрасу принцеси — аметистовий хрест, який вона носила 1987 року.

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