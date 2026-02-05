За лаштунками "Бріджертонів": як створювали костюми четвертого сезону

Серіал «Бріджертони» / фото: Netflix

Серіал «Бріджертони» повернувся з новим четвертим сезоном на Netflix і глядачі знову можуть насолоджуватись красими костюмами та оригінальними зачісками героїв цієї історії. У відео для видання Glamour творці серіалу розповіли, як розроблялися костюми для цього сезону.

Зокрема у проєкті взяли участь: Нік Коллінз — художниця з зачісок і макіяжу, Дуґі Гокс — провідний художник з костюмів, який відповідав за чоловічі образи, Джордж Сейєр — асистент дизайнера жіночого одягу, Джон Ґлейзер — головний художник з костюмів.

Події серіалу відбуваються в епоху Регентства, але, як пояснює Джон Ґлейзер, історичний період слугує лише основою. Вони трансформують його у «фантазійне Регентство», дозволяючи собі відхилятися від суворої історичної точності заради стилю. Хронологічно серіал рухається від 1813 року до 1817–1818, а в п’ятому сезоні планує дістатися приблизно 1820-го. Усі образи ґрунтуються на реальних дослідженнях — живописі та архівних матеріалах. У цьому сезоні вперше з’являється осінь, тож команді довелося створити багато пальт і верхнього одягу.

Дуґі Гокс розповідає, що костюмери тісно співпрацюють із відділами зачісок, макіяжу та художниками-постановниками. Кожен костюм узгоджується з декораціями, фактурами та кольорами. Дизайн персонажів завжди починається зі сценарію: ким є герой, яке його походження і сюжетна дуга. Для цього створюють мудборди, які допомагають візуально розповісти історію персонажа.

Нік Коллінз зазначає, що зазвичай, коли на початку сезону для персонажа визначають зачіску, вона зберігається протягом усього сезону, тоді як костюми постійно змінюються. Виняток — королева: за словами Джона Ґлейзера, її образи змінюються майже щотижня.

Щодо перук, Нік зізнається, що їх у четвертому сезоні сотні. Лише для маскарадного балу виготовили від ста до ста п’ятдесяти перук. Костюмів створюють небагато, але постійно їх переробляють. Унікальні костюми головних персонажів не використовують повторно — їх адаптують для масовки. За шість–сім років команда фактично створила власний костюмний дім, адже стиль «Бріджертонів» настільки впізнаваний, що його неможливо просто орендувати. Самі автори жартома називають це «бріджертонівською точністю»: щось історичне, але повністю «бріджертонізоване».

Маскарадний бал став першим великим епізодом сезону, і команда була у захваті від можливості одразу працювати на такому рівні креативу. Це уявлення про те, який вигляд персонажі епохи Регентства могли б мати на маскараді: хтось стриманий, хтось — максимально екстравагантний. Як і сьогодні, на такий бал одні прийшли б майже в повсякденному вбранні, а інші — у справжніх фантазійних костюмах. Хоч образи й здаються казковими, вони базуються на уявленнях про реальну поведінку людей тієї доби.

Для створення маскараду команда вивчала інші приклади з кіно й телебачення, поєднуючи стилі різних епох — від Регентства й Георгіанства до навіть натяків на 1960-ті. Загалом довелося одягнути близько двохсот осіб. Для головних персонажів, за словами Джона Ґлейзера, образи створювали разом зі сценаристами, визначаючи для кожного окрему тему.

Особливу увагу приділяли маскам: вони мали бути зручними, адже актори носили їх по багато годин. Деякі маски кріпилися на паличках, інші впліталися в перуки. Враховували форму обличчя, макіяж і комфорт під час зйомок.

Команда зізнається, що маскарадний бал став ідеальним способом відкрити сезон: усі — від дизайнерів до майстрів — були надзвичайно натхненні, адже могли дати волю фантазії.