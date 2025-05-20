Загадкова сукня-шарф: історія надзвичайного вбрання Дрю Беррімор і де воно зараз

Дрю Беррімор / © Getty Images

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1998 року 23-річна Дрю Беррімор зіграла головну роль у фільмі «Історія вічного кохання, або Попелюшка», який заснований на казці про «Попелюшку». Під час просування цього фільму акторка відвідала Палаццо Корсіні — палац у Флоренції, де відбувся галавечір на честь презентації фільму.

Того вечора Дрю з’явилася на публіці в особливій сукні — чарівному і водночас казковому вбранні, яке ідеально вписувалося в тематику заходу. Однак упродовж багатьох років сукня акторки була модною загадкою, адже було невідомо її точне походження. Вважалося, що сукня створена Джоном Гальяно, проте видання Vogue в результаті отримало підтвердження, що насправді вбрання було розроблено Модним домом Salvador Ferragamo, як і туфельки, які Дрю носила у фільмі.

Дрю Беррімор / © Getty Images

Сукня акторки була особливою і дуже незвичайною. Її верх виконаний у вигляді корсета, мав декольте і тонкі бретельки. А ось асиметрична спідниця мала багато шарів — нижній був із ніжного тюлю пастельно-блакитного кольору, прикрашений бісером на подолі, а верхні шари — пошиті з шовкових шарфів ручного забарвлення.

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Дрю Беррімор / © Getty Images

Акторка завершила свій вечірній образ тоді кольє з великим каменем, високою зачіскою, а також яскравим макіяжем із червоною помадою на губах. Сукню Дрю носила з туфлями від Ferragamo, які були відсиланням до фільму. На одному з фото акторка навіть показала свою чарівну пару.

Дрю Беррімор / © Getty Images

Проте цієї сукні зараз у неї немає, про що Дрю особисто розповіла.

«Причина, через яку Ferragamo зробила мені сукню, яка була такою казковою, за іронією долі, полягає в тому, що вони зробили взуття для «Історія вічного кохання, або Попелюшка». Коли ми говорили про знамениту кришталеву туфельку, ми намагалися зробити все трохи по-іншому. Тому, коли ми представляли фільм, вони зробили мені цю чудову сукню-шарф. Так що насправді, якщо ви подивіться на неї, сукня — це всі ці шарфи, хитромудро укладені зверху, а потім вся спідниця — це шарфи, що просто звисають. Я ношу взуття з «Історія вічного кохання, або Попелюшка». Я в туфельках Попелюшки Даніель. Це було так особливо, але я не знаю, де ця сукня. У мене її нема. Тож, сподіваюся, вона в когось є».