Жаклін Кеннеді мала три однакові сукні: що це за особливі вбрання, які вона так любила

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

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Колишня перша леді США, яка славилася своїм вишуканим смаком та стилем, дуже полюбила Модний дім Valentino. Її знайомство із цим брендом відбулося після вбивства її чоловіка Джона Ф. Кеннеді.

1964 року Жаклін побачила світську левицю Глорію Шифф, яка була одягнена в сукню з органзи, що складалася з двох частин. Кеннеді спитала у Шифф ім’я модельєра і ним виявився Валентіно Гаравані. У вересні того ж року Валентино презентував свою нову колекцію, з якої вдова президента замовила шість суконь чорного та білого кольорів, щоб носити їх протягом року жалоби за убитим чоловіком. Від того часу Кеннеді стала постійною клієнткою Валентино та подругою.

Одним із улюблених вбрань Жаклін був ансамбль з ніжної та легкої органзи, прикрашений рюшами на подолі та рукавах. Вбрання складалося з двох частин — сукні на тонких бретельках та блузи, яку доповнював пояс. У Жаклін таких суконь було три: у горох, чорна та червона. Доповнювала вона зазвичай образи сатиновими туфлями та клатчем.

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Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Нагадаємо, що від Valentino також було і її друге весільне вбрання, в якому вона з’явилася на весільній церемонії з Арістотелем Онассісом.

Жаклін Кеннеді / © Getty Images Жаклін Кеннеді / © Getty Images Жаклін Кеннеді / © Getty Images Жаклін Кеннеді і королева Єлизавета II / © Getty Images Жаклін Кеннеді / © Associated Press Жаклін Кеннеді / © Associated Press Жаклін Кеннеді / © Associated Press Жаклін Кеннеді / © Associated Press Жаклін Кеннеді / © Associated Press Жаклін Кеннеді / © Associated Press Жаклін Кеннеді / © Associated Press Жаклін Кеннеді / © Associated Press