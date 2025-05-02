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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Жаклін Кеннеді на Met Gala: як колишня перша леді сяяла на гламурному балі

Напередодні чергового балу Met Gala пропонуємо подивитися, що на нього носила одна з найвідоміших жінок у світі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Жаклін Кеннеді

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Колишня перша леді США, а також багата світська левиця славилася своїми вишуканими смаком і стилем. Як одна з найвідоміших жінок Америки, вона, звісно ж, була в списку гостей і такого ексклюзивного заходу, як Met Gala.

Жаклін з’являлася на цьому благодійному балі кілька разів і завжди мала чарівний та елегантний вигляд.

1977 року тема балу звучала як «Ярмарок марнославства: скарбниця», а Жаклін була співголовою заходу. Того вечора вона з’явилася на балі в червоній сукні без бретелей і з довгою легкою спідницею. Сукня Жаклін була прикрашена лише двома бантами на корсеті.

/ © Getty Images

© Getty Images

Образ вона також доповнила клатчем, гламурними сережками з діамантами і палантином з китицями.

/ © Getty Images

© Getty Images

Також Жаклін відвідала Бал інституту костюма 1979 року. Колишня перша леді була в довгій чорній вечірній сукні, яку для неї створив бренд Valentino. Того року тема балу звучала як «Мода епохи Габсбургів: Австро-Угорщина».

/ © Getty Images

© Getty Images

Вбрання мало багато рюшів, а доповнювала його відповідна накидка. Вона поєднала сукню зі своїми золотими коштовностями і чорним невеликим клатчем у руці.

/ © Getty Images

© Getty Images

Через кілька десятиліть, коли Жаклін не стало, Met Gala був присвячений їй. 2001 року тема найгламурнішого балу Нью-Йорка звучала як «Жаклін Кеннеді: роки в Білому домі».

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

Жаклін Кеннеді і королева Єлизавета II / © Getty Images

Жаклін Кеннеді і королева Єлизавета II / © Getty Images

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
141
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