Законодавиця тренду на вінтаж: як молода акторка Марта Плімптон випадково вплинула на моду

Акторка з'явилися на червоній доріжці в образі аристократки з 30-х років. Зараз цей образ вважається одним зі знакових в історії моди.

Наразі вінтажними вбраннями вже нікого не здивувати, адже вони часто з'являються на червоних доріжках церемоній та прем'єр, а також на різних зніманнях та вечірках. Іноді знаменитості роблять навіть репліки культового вбрання, які вже є музейними експонатами, повторюють вбрання колег або образи героїнь із кіно.

Однак, так було не завжди. Раніше знаменитості все ж віддавали перевагу новим вбранням, часто ексклюзивним, але все змінив 1989 рік. 29 березня відбулася 61 церемонія нагородження премією "Оскар", і на червоній доріжці заходу з'явився знаменитий на той час молодий актор Рівер Фенікс, номінований у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за його роботу у фільмі "Біг на місці", але прийшов він не сам, а зі своєю тодішньою дівчиною Мартою Плімптон, яка теж зіграла у цій картині. Пара трималася на червоній доріжці за руки і разом позувала фотографам, але все ж таки цікавість переважно викликала саме Марта та її незвичайний образ.

Річ у тім, що молода акторка прийшла на церемонію у вінтажному вбранні – довгій шовковій сукні перлинного відтінку. Сукня була в стилі 30-х років: мала трохи приталену спідницю зі шлейфом, а також завищену талію, але головною прикрасою вбрання була його верхня частина, оскільки рукавів у нього не було, але тканина на ліфі була трохи призбираною у невеликі складки, також на грудях був тонкий ледь помітний виріз.

Марта Плімптон та Рівер Фенікс / Фото: Getty Images

Вбрання Плімптон доповнила атласними туфлями з великими бантами, двома тонкими сережками в одному вусі, дуже лаконічним макіяжем, а також "мокрою" зачіскою, яка на момент кінця 80-х років, коли в моді було пишне волосся, начісування і локони, мала трохи дивний вигляд. Бюстгальтер Марта також під сукню не одягла, що теж було сміливо для кінця 80-х.

Марта Плімптон та Рівер Фенікс / Фото: Getty Images

Дівчина була повною протилежністю всьому гламуру того часу, і навіть якщо цей образ перенести у 2024 рік, то він матиме сучасніший вигляд ніж будь-який інший з нової колекції от кутюр. Після цього випадку знаменитості регулярно почали одягати вінтаж не лише на "Оскар", а й на інші важливі заходи.

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