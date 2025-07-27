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Завжди стильна: чотири літні образи принцеси Шарлотти Уельської
Принцесі Шарлотті Уельській десять років і з раннього віку вона відвідує разом з батьками різні публічні заходи. Шанувальники королівської сім’ї часто за лічені години розкуповують вбрання, в яких виходить у світ Шарлотта. Розглядаємо літні образи юної принцеси, в яких вона з’являлася на публіці.
Вімблдонський турнір у Лондоні
Цього року на тенісному турнірі принцеса Шарлотта була в білій сукні з оборкою по подолу, чорною V-подібною строчкою і невеликим бантом на талії. Вбрання пошила дизайнерка Сара Бертон (та сама, яка шила для Кейт Міддлтон її весільну сукню 2011 року).
Літній образ Шарлотта доповнила срібним браслетом Pandora за 87 доларів із трьома чарівними підвісками цього бренду, включно з фігуркою персонажа з улюбленого фільму її старшого брата Джорджа — «Король Лев». Також дівчинка була у сонцезахисних окулярах, з віялом у руках та вперше з манікюром.
Ігри Співдружності
Кейт та Вільям Уельські взяли з собою принцесу Шарлотту на Ігри Співдружності, де дівчинка вкотре зачарувала публіку.
Це було перше відвідування принцесою такого заходу. Шарлотта з’явилася на публіці в сукні в чорно-білу смужку і з білим коміром від бренду Rachel Riley, вартість якої зі знижкою становила 39 фунтів стерлінгів (близько 53 доларів). Мила сукня цілком підійде для повсякденних літніх образів, принцеса поєднувала її з білими шкіряними босоніжками.
Вімблдон 2024 року
Як ви вже зрозуміли, принцеса Шарлотта любить теніс і кілька років поспіль відвідує Вімблдонський турнір зі своєю мамою Кейт. Минулого літа до них ще й приєдналася її тітка — Піппа Міддлтон-Меттьюз (молодша сестра Кейт).
На Шарлотті тоді була темно-синя сукня від бренду Guess у дрібний горох, з рюшами на рукавах та подолі спідниці, яку вона носила у поєднанні з бежевими балетками та сонцезахисними окулярами Ray-Ban у рожевій оправі. Традиційно Лотті зробила зачіску і заплела волосся у дві коси, які закріпила бантом (не сама, зрозуміло). На зап’ястях дівчинка мала кілька браслетів, у тому числі й улюблений «браслет дружби» .
Вихід Шарлотти на Trooping The Colour
Ще одна знаменна подія, де принцеса обов’язково з’являється — святкування дня народження монарха. Цього року на Trooping The Colour дівчинка приїхала у ніжній сукні з короткими рукавами та маленьким бантиком на горловині.
Талію принцеси підкреслював білий пояс, а також її волосся було заплетено у два колоски і з’єднано ззаду бантиком до тону вбрання. На грудях була брошка у вигляді підкови, усипана діамантами. Це не зовсім традиційне вбрання для повсякденних виходів, скоріше для офіційних чи урочистих.