Завжди стильна: чотири літні образи принцеси Шарлотти Уельської

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

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Вімблдонський турнір у Лондоні

Цього року на тенісному турнірі принцеса Шарлотта була в білій сукні з оборкою по подолу, чорною V-подібною строчкою і невеликим бантом на талії. Вбрання пошила дизайнерка Сара Бертон (та сама, яка шила для Кейт Міддлтон її весільну сукню 2011 року).

Принцеса Шарлотта на Вімблдоні 2025 / © Getty Images

Літній образ Шарлотта доповнила срібним браслетом Pandora за 87 доларів із трьома чарівними підвісками цього бренду, включно з фігуркою персонажа з улюбленого фільму її старшого брата Джорджа — «Король Лев». Також дівчинка була у сонцезахисних окулярах, з віялом у руках та вперше з манікюром.

Принцеса Шарлотта на Вімблдоні 2025 / © Associated Press

Ігри Співдружності

Кейт та Вільям Уельські взяли з собою принцесу Шарлотту на Ігри Співдружності, де дівчинка вкотре зачарувала публіку.

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Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Це було перше відвідування принцесою такого заходу. Шарлотта з’явилася на публіці в сукні в чорно-білу смужку і з білим коміром від бренду Rachel Riley, вартість якої зі знижкою становила 39 фунтів стерлінгів (близько 53 доларів). Мила сукня цілком підійде для повсякденних літніх образів, принцеса поєднувала її з білими шкіряними босоніжками.

Вімблдон 2024 року

Як ви вже зрозуміли, принцеса Шарлотта любить теніс і кілька років поспіль відвідує Вімблдонський турнір зі своєю мамою Кейт. Минулого літа до них ще й приєдналася її тітка — Піппа Міддлтон-Меттьюз (молодша сестра Кейт).

Принцеса Шарлотта і її мама Кейт на Вімблдоні 2024 / © Getty Images

На Шарлотті тоді була темно-синя сукня від бренду Guess у дрібний горох, з рюшами на рукавах та подолі спідниці, яку вона носила у поєднанні з бежевими балетками та сонцезахисними окулярами Ray-Ban у рожевій оправі. Традиційно Лотті зробила зачіску і заплела волосся у дві коси, які закріпила бантом (не сама, зрозуміло). На зап’ястях дівчинка мала кілька браслетів, у тому числі й улюблений «браслет дружби» .

Вихід Шарлотти на Trooping The Colour

Ще одна знаменна подія, де принцеса обов’язково з’являється — святкування дня народження монарха. Цього року на Trooping The Colour дівчинка приїхала у ніжній сукні з короткими рукавами та маленьким бантиком на горловині.

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Принцеса Шарлотта на Trooping The Colour 2025 / © Getty Images

Талію принцеси підкреслював білий пояс, а також її волосся було заплетено у два колоски і з’єднано ззаду бантиком до тону вбрання. На грудях була брошка у вигляді підкови, усипана діамантами. Це не зовсім традиційне вбрання для повсякденних виходів, скоріше для офіційних чи урочистих.