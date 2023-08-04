Завжди на стилі: модні дублі Кейт Міддлтон та її дочки принцеси Шарлотти

Принцеса Уельська та її дочка принцеса Шарлотта часто з'являються на публічних заходах у вбранні схожих відтінків або в однаковому стилі. Ми вирішили зібрати для вас деякі з образів Кейт і її єдиної дочки, що найбільше запам'яталися нам.

Кейт Міддлтон завжди продумує свої образи до дрібниць, і коли справа стосується їхнього сімейного виходу, вона бере до уваги і те, в який одяг одягнути своїх дітей. Під час щорічного параду Trooping the Colour (коли святкують день народження монарха) принцеса Шарлотта зазвичай з'являється у сукнях, які чудово пасують під образи її матері.

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта з сім'єю / Фото: Associated Press

2016 року однорічна Шарлотта вперше з'явилася на параді і була одягнена в милу рожеву сукню та туфлі, а в її волоссі була пришпилена рожева шпилька. Вбрання чудово гармоніювало з образом Кейт і особливо з її капелюшком від Філіпа Трейсі.

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Того ж 2016 року принцеса Шарлотта дебютувала під час першої закордонної поїздки, вона вирушила зі старшим братом Джорджем та батьками до Канади. На Кейт була сукня з довгими рукавами від Jenny Packham, а її дочка була у світло-блакитному вбранні, що чудово гармоніювало з аутфітом мами.

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

На перший різдвяний вихід у Сандрінгемі 2016 року мама обрала для принцеси Шарлотти вбрання у бордових відтінках. Сама Кетрін одягла тоді темно-бордове пальто та взяла клатч Hobbs, що чудово гармоніював із темно-бордовими колготками Шарлотти. Принцеса також носила червону шпильку у волоссі.

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

2017 року Кейт та Вільям взяли з собою дітей у поїздку до Польщі та Німеччини. Під час візиту на вертолітний майданчик Airbus у Гамбурзі, Кейт Міддлтон з'явилася у бузковій сукні з поясом на талії від Emilia Wickstead та бежевих замшевих туфлях на підборах.

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта з сім'єю / Фото: Associated Press

Її дочка Шарлотта, якій тоді було два роки, носила коротку сукню в принт, схожий на мамин, бордові туфлі і шпильку в тон. У таких самих кольорах було обрано вбрання і старшого сина Кейт та Вільяма – принца Джорджа. Його сорочка в клітинку чудово гармоніювала із вбранням мами та краваткою тата, а також сукнею сестри.

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

У цій самій сукні принцеса Шарлотта з'явилася на параді до дня народження королеви Єлизавети II 2017 року. А ось Кетрін тоді одягла рожеву сукню та капелюшок від Alexander McQueen.

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Загалом на параді Trooping the Colour Кейт та Шарлотта завжди мають гармонійний вигляд. Наступного 2018 року мама та дочка обрали для появи на публіці сукні у блакитному кольорі. Кетрін одягла вбрання з квадратним вирізом на декольте та капелюх, декорований квітами. А трирічна Шарлотта була в блакитній сукні у дрібний квітковий принт і з білим коміром.

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

У вбраннях схожих відтінків Кейт та Шарлотта з'явилися на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл 2018 року. Кетрін була в сукні-пальті молочно-білого кольору та капелюсі, прикрашеній білими трояндами. Її трирічна дочка Шарлотта тоді була в білій сукні довжини нижче колін, як і решта дівчаток-квіткарок, і в білих балетках. А на голові у неї був вінок із білих квітів, який чудово гармоніював із квітами на капелюсі її мами.

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

На різдво у Сандрінгемі 2019 року Кейт та Шарлотта з'явилися у вбраннях у смарагдових відтінках. Тоді на Кетрін було тепле довге пальто сірого кольору з хутряним коміром і манжетами, а до нього вона підібрала лаконічний смарагдовий капелюшок, клатч і туфлі в тон на стійких підборах. А принцеса Шарлотта одягла смарагдове пальто у поєднанні з чорними колготами та шкіряними туфлями.

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

У квітні 2022 року члени королівської родини відвідали великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Кейт того дня приїхала на неї в блакитному пальті з поясом на талії від Emilia Wickstead, туфлі та сумку Кейт підібрала до тону основного вбрання і одягла обідок на голову. Принцеса Шарлотта того дня також була у блакитній сукні у дрібний квітковий принт, блакитних колготах, чорному кардигані та балетках.

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Через рік на великодній службі принцеса Уельська з'явилася у синьому пальті від Catherine Walker, яке вона одягала минулого року на службу на честь Дня Співдружності та у капелюсі Lock & Co. У руках принцеса несла синій клатч до тону пальта, а ось туфлі підібрала бежевого кольору. Принцеса Шарлотта була одягнена у квіткову сукню з коміром-стійкою, темно-синє пальто та світло-сині колготи та взута була у чорні балетки.

Принцеса Кейт та її дочка принцеса Шарлотта з іншими членами сім'ї / Фото: Associated Press

Також у схожих образах принцеса Кейт та принцеса Шарлотта з'явилися на різдвяному концерті, організованому принцесою Уельською у грудні 2022 року на згадку про королеву Єлизавету II.

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Мама і дочка сяяли у схожих бордових відтінках — Кейт у зшитій на замовлення сукні-пальті від Eponine London і туфлях-човниках від Gianvito Rossi, а її дочка — у пальті від Trotters. До речі, принц Вільям та його син Джордж були одягнені в костюми та краватки, а краватка батька пасувала за тоном до вбрання дівчаток. Як бачите, принцеса Уельська продумує образи так, щоб завжди ідеально гармонувати зі своїми дітьми та чоловіком, і їй це чудово вдається.

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