Завжди на стилі: модні дублі Кейт Міддлтон та її дочки принцеси Шарлотти

Принцеса Уельська та її дочка принцеса Шарлотта часто з'являються на публічних заходах у вбранні схожих відтінків або в однаковому стилі. Ми вирішили зібрати для вас деякі з образів Кейт і її єдиної дочки, що найбільше запам'яталися нам.
Кейт Міддлтон завжди продумує свої образи до дрібниць, і коли справа стосується їхнього сімейного виходу, вона бере до уваги і те, в який одяг одягнути своїх дітей. Під час щорічного параду Trooping the Colour (коли святкують день народження монарха) принцеса Шарлотта зазвичай з'являється у сукнях, які чудово пасують під образи її матері.
2016 року однорічна Шарлотта вперше з'явилася на параді і була одягнена в милу рожеву сукню та туфлі, а в її волоссі була пришпилена рожева шпилька. Вбрання чудово гармоніювало з образом Кейт і особливо з її капелюшком від Філіпа Трейсі.
Того ж 2016 року принцеса Шарлотта дебютувала під час першої закордонної поїздки, вона вирушила зі старшим братом Джорджем та батьками до Канади. На Кейт була сукня з довгими рукавами від Jenny Packham, а її дочка була у світло-блакитному вбранні, що чудово гармоніювало з аутфітом мами.
На перший різдвяний вихід у Сандрінгемі 2016 року мама обрала для принцеси Шарлотти вбрання у бордових відтінках. Сама Кетрін одягла тоді темно-бордове пальто та взяла клатч Hobbs, що чудово гармоніював із темно-бордовими колготками Шарлотти. Принцеса також носила червону шпильку у волоссі.
2017 року Кейт та Вільям взяли з собою дітей у поїздку до Польщі та Німеччини. Під час візиту на вертолітний майданчик Airbus у Гамбурзі, Кейт Міддлтон з'явилася у бузковій сукні з поясом на талії від Emilia Wickstead та бежевих замшевих туфлях на підборах.
Її дочка Шарлотта, якій тоді було два роки, носила коротку сукню в принт, схожий на мамин, бордові туфлі і шпильку в тон. У таких самих кольорах було обрано вбрання і старшого сина Кейт та Вільяма – принца Джорджа. Його сорочка в клітинку чудово гармоніювала із вбранням мами та краваткою тата, а також сукнею сестри.
У цій самій сукні принцеса Шарлотта з'явилася на параді до дня народження королеви Єлизавети II 2017 року. А ось Кетрін тоді одягла рожеву сукню та капелюшок від Alexander McQueen.
Загалом на параді Trooping the Colour Кейт та Шарлотта завжди мають гармонійний вигляд. Наступного 2018 року мама та дочка обрали для появи на публіці сукні у блакитному кольорі. Кетрін одягла вбрання з квадратним вирізом на декольте та капелюх, декорований квітами. А трирічна Шарлотта була в блакитній сукні у дрібний квітковий принт і з білим коміром.
У вбраннях схожих відтінків Кейт та Шарлотта з'явилися на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл 2018 року. Кетрін була в сукні-пальті молочно-білого кольору та капелюсі, прикрашеній білими трояндами. Її трирічна дочка Шарлотта тоді була в білій сукні довжини нижче колін, як і решта дівчаток-квіткарок, і в білих балетках. А на голові у неї був вінок із білих квітів, який чудово гармоніював із квітами на капелюсі її мами.
На різдво у Сандрінгемі 2019 року Кейт та Шарлотта з'явилися у вбраннях у смарагдових відтінках. Тоді на Кетрін було тепле довге пальто сірого кольору з хутряним коміром і манжетами, а до нього вона підібрала лаконічний смарагдовий капелюшок, клатч і туфлі в тон на стійких підборах. А принцеса Шарлотта одягла смарагдове пальто у поєднанні з чорними колготами та шкіряними туфлями.
У квітні 2022 року члени королівської родини відвідали великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Кейт того дня приїхала на неї в блакитному пальті з поясом на талії від Emilia Wickstead, туфлі та сумку Кейт підібрала до тону основного вбрання і одягла обідок на голову. Принцеса Шарлотта того дня також була у блакитній сукні у дрібний квітковий принт, блакитних колготах, чорному кардигані та балетках.
Через рік на великодній службі принцеса Уельська з'явилася у синьому пальті від Catherine Walker, яке вона одягала минулого року на службу на честь Дня Співдружності та у капелюсі Lock & Co. У руках принцеса несла синій клатч до тону пальта, а ось туфлі підібрала бежевого кольору. Принцеса Шарлотта була одягнена у квіткову сукню з коміром-стійкою, темно-синє пальто та світло-сині колготи та взута була у чорні балетки.
Також у схожих образах принцеса Кейт та принцеса Шарлотта з'явилися на різдвяному концерті, організованому принцесою Уельською у грудні 2022 року на згадку про королеву Єлизавету II.
Мама і дочка сяяли у схожих бордових відтінках — Кейт у зшитій на замовлення сукні-пальті від Eponine London і туфлях-човниках від Gianvito Rossi, а її дочка — у пальті від Trotters. До речі, принц Вільям та його син Джордж були одягнені в костюми та краватки, а краватка батька пасувала за тоном до вбрання дівчаток. Як бачите, принцеса Уельська продумує образи так, щоб завжди ідеально гармонувати зі своїми дітьми та чоловіком, і їй це чудово вдається.
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