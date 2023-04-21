Збіг або ансамбль: як перші леді, королеви та політикині підбирають за кольором вбрання для зустрічей

Офіційні зустрічі президентів та монархів – це завжди парад вбрань перших леді та королів. Дуже часто вибір аутфітів жінок чудово поєднується. Ніхто напевно не знає, чи є це збігом, але, в деяких випадках, пояснення все ж таки можна знайти.

Випадки, коли дві перші леді позують на офіційних заходах у вбраннях однакового кольору, не такі вже й рідкісні. Також жінки часто підбирають вбрання таким чином, щоб вони гармоніювали один з одним.

Ми не знаємо точно, чи випадково це виходить або є результатом "змови стилістів", але щоразу, коли виходить особливо ефектно, не можемо не звернути увагу.

Джилл Байден та Юко Кісіда

Джилл Байден та Юко Кісіда / Фото: Associated Press

Кілька днів тому, перша леді США Джілл Байден і дружина прем'єр-міністра Японії — 58-річна Юко Кісіда — посадили разом сакуру на одній з галявин Білого дому. Джилл Байден одягла на захід одне зі своїх найулюбленіших суконь — біло-рожеве вбрання від бренду Monique Lhuillier, яке доповнила ніжно-рожевим жакетом і слінгбеками від Valentino, як прикрасу Джилл одягла великі рожеві сережки у вигляді квітів Lele Sadoughi. А Юко Кісіда обрала ніжно-рожевий костюм твідів доповнила і туфлі-човники. В цьому разі можна впевнено сказати, що обидві дами "одяглися під сакуру", тому і вийшло так ніжно і гармонійно.

Британська королівська родина

Зара Тіндалл, Керол Міддлтон і Піппа Метьюз / Фото: Getty Images

Епізод, коли немає сумнівів у тому, що однаковий колір вбрання невипадковий, демонструє нам британська королівська родина. У своєму фільмі для Netflix "Гаррі і Меган" герцогиня Сассекська поскаржилася, що коли вона жила в королівській родині, дотримуватись правил, що не можна було повторювати колір вбрання, в якому з'явився на публіці на цьому ж заході старший член сім'ї.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Одразу після виходу фільму королівська сім'я вирішила продемонструвати всьому світу, що Меган сказала неправду або перебільшила. На різдвяний концерт одразу кілька жінок сім'ї з'явилися у вбраннях однакового кольору. Принцеса Уельська з'явилася на заході в пошитому на замовлення сукні-пальто від Eponine London, її дочка — принцеса Шарлотта — у пальто в тон маминому від Trotters, Зара Тіндалл — у пальті винного кольору від бренду Karen Millen, а сестра принцеси Уельської — Піпз — одягла пальто такого самого кольору від цього ж бренду, що й Зара.

Бріжит Макрон і кронпринцеса Мері

Бріжит Макрон і кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит прибули у вересні 2018 з офіційним візитом до Данії. Брижіт і данська кронпринцеса Мері обрали для зустрічі червоне вбрання. Перша леді Франції була одягнена у сукню прямого крою до колін та у пальто, а на кронпринцесі була сукня міді від бразильського бренду Raquel Diniz.

Меланія Трамп та Бріжит Макрон

Меланія Трамп та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

2018 року на Південному лужку Білого дому у Вашингтоні відбулася церемонія привітання президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит Макрон за участю президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії Трамп. Перші леді постали у білих костюмах. Бріжит — в короткій сукні прямого силуету і жакеті, а Меланія — в асиметричному жакеті з поясом, спідниці-олівці (все від Michael Kors) і крислатому капелюсі від Hervé Pierre. Варто зазначити, що образи перших леді на цій зустрічі порівнювали не на користь дружини президента Франції.

Незважаючи на це, Меланія та Брижит ще раз з'явилися у вбраннях практично одного кольору – цього разу кремового.

Меланія Трамп та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Але потім все ж таки воліли одягатися контрастно, наприклад, у червоне і біле або біле і чорне.

Меланія Трамп та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Меланія Трамп та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Міністерки іспанського уряду

Кабінет міністрів Іспанії, 2018 рік / Фото: Getty Images

Кабінет міністрів Іспанії, 2018 рік / Фото: Getty Images

2018 року в Іспанії Із 18 крісел міністрів нового уряду 11 зайняли жінки. Після церемонії присяги нового уряду Іспанії міністри сфотографувалися перед палацом Монклоа у Мадриді. Виявилося, що п'ять жінок-міністрів одягли червоне вбрання. Це мало ефектний вигляд..

Олена Зеленська та Гілларі Клінтон

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Останнім часом кольори нашого прапора стали дуже популярними, тому недивно, що найчастіше знаменитості та політики намагаються одягнутися у блакитне та жовте. Нещодавно Олена Зеленська взяла участь у панельній дискусії на тему жіночого лідерства, модератором заходу стала колишній державний секретар та екс-перша леді США Гілларі Клінтон. Олена та Гілларі були одягнені у кольорах українського прапора. На Зеленській був синій штанний костюм, а на Клінтон — жовта блузка з воланом.

Королева Максима та Бріжит Макрон

Королева Максима та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

У кольорах нашого прапора було витримано вбрання королеви Максима та Бріжит Макрон. Жінки мали дуже ефектний вигляд.

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