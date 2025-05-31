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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
3 хв

Зелене оксамитове міні Ніколь Кідман: хто створив її культове вбрання з фільму "Практична магія"

Акторка у фільмі носила гарну сукню насиченого відтінку, яку, швидше за все, захочуть придбати багато дівчат і сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Акторки Ніколь Кідман і Сандра Буллок

Акторки Ніколь Кідман і Сандра Буллок / © Getty Images

Компанія Warner Bros. повідомила, що на екрани повертається фільм "Практична магія". Акторки Ніколь Кідман та Сандра Буллок також повернуться до своїх ролей у сиквелі, який вийде у кінотеатрах 18 вересня 2026 року. Фільм випустять через 28 років після виходу першої частини, яка встигла здобути культовий статус, хоча у рік своєї прем'єри «Практична магія» не увінчалася успіхом — фільм не виправдав очікувань студії, зібравши менше, ніж було витрачено на виробництво картини. Ба більше, він був дуже прохолодно прийнятий кінокритиками.

Оскільки улюблені акторки повернувся на екрани і знову зіграють сестер Овенс, пропонуємо згадати одне з найстильніших вбрань Ніколь Кідман з оригінального фільму. В одній зі сцен акторка носила зелену оксамитову сукню у стилі бохо, яку для її героїні підібрала художниця за костюмами Джудіанна Маковські.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ця конкретна сукня була від дизайнерки Мони Лі. Її дизайни були надзвичайно популярні в кінці 1990-х і початку 2000-х і користувалися популярністю серед знаменитостей. Але вигляд сукня має актуальний і сьогодні, особливо на тлі популярності стилю Y2K. Нібито Маковські купила її в Fred Segal і переробила так, щоб вона стала довжиною міні для Ніколь Кідман. Чому вона так зробила невідомо, можливо, щоб підкреслити ноги акторки чи зухвалий характер її героїні у фільмі.

Сама ж дизайнерка сукні зізналася нещодавно, що не знала, що ця річ стала такою популярною.

«Я гадки не мала, що ця сукня стала чимось особливим — я навіть сама не дивилася фільм до двох днів тому. Мені довелося це зробити, тому що дуже гарна і дуже мила дівчина років 20 попросила мене пошити для неї зелену сукню з “Практичної магії“, а я не могла точно згадати її деталі. Декілька моїх кашемірових кардиганів Upcycled також є в цьому фільмі», — зазначила Мона Лі.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

«Ця сукня була нашою найуспішнішою річчю від 1996 до 1999 року, і якийсь час я бачила її в журналах про знаменитості щоразу, коли бігла до 7/11 (вона мала на увазі невеликі магазини, ймовірно, в них продавали пресу — ред.)», — додала дизайнерка.

Також вона зазначила, що сукня називалася X-Dress. Свою назву вона отримала через оксамитову стрічку спереду яка була пришита у фигляді букви Х. Спочатку всі сукні шилися у білому кольорі, а потім фарбувалися.

«Щоб уникнути мінімальних замовлень тканин від текстильних фабрик, ми шили все в білому кольорі, а потім фарбували відповідно до запиту. Цей процес, народжений потребою і бідністю, був тоді настільки новим, що майже неможливо було знайти фарбувальню. І час від часу це було те, де все було зіпсовано, наприклад, коли температура забарвлення була встановлена ​​надто високою, і кілька сотень суконь сіли до половини від свого першочергового розміру — лінія Monah Li Kids з'явилася з цього нещасного випадку. Змішуючи всі види тканин разом, які вбирали барвник по-різному, ми створили особливий і відомий образ Monah Li, наш бренд. Я досі так роблю, я досі знаходжу антикварні та вінтажні речі, які мені подобаються, ріжу їх та змішую, зшиваю, а потім фарбую готовий виріб. Після всіх цих років я все ще відчуваю ту ж пристрасть і любов, коли створюю свої сукні, і я досі ніколи не знаю, яким буде кінцевий результат, коли я занурю свіжозшиту сукню в барвник».

Процес створення вбрань дизайнерка показала у своєму Instagram.

Дизайнерка Мона Лі показала, як створює сукні у своїй студії / фото: instagram.com/monahli

Дизайнерка Мона Лі показала, як створює сукні у своїй студії / фото: instagram.com/monahli

Дизайнерка Мона Лі показала, як створює сукні у своїй студії / фото: instagram.com/monahli

Дизайнерка Мона Лі показала, як створює сукні у своїй студії / фото: instagram.com/monahli

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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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