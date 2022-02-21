Живанші та Одрі Гепберн: згадуємо образи, створені кутюр'є для кінозірки

20 лютого був день народження одного з найвідоміших дизайнерів 20 століття – Юбера де Живанші.

Він був культовим дизайнером, який заснував Модний дім Givenchy 1952 року, який прославився завдяки елегантним і витонченим вбранням. Однією з головних муз у житті Юбера де Живанші була акторка Одрі Гепберн. Він створював її вбрання для фільмів, червоних доріжок та публічних виступів, але також ці двоє були найкращими друзями протягом багатьох років.

Цікаво, що їхня дружба почалася через непорозуміння. Ще молодий Живанші щойно відкрив свій бренд у Парижі після роботи у Модному домі Schiaparelli. Дизайнеру сказали, що на його вбрання прийде подивитися міс Гепберн. Живанші подумав тоді, що йдеться про акторку Кетрін Гепберн, тому, коли до його ательє прийшла тендітна та мила Одрі Гепберн, одягнена в білу футболку, балетки та картаті штани, модельєр був дуже здивований.

Тоді Одрі повинна була грати у фільмі "Сабріна", тому прилетіла до Парижа особисто вибрати одяг для своєї героїні. Спочатку дизайнер, який тоді був дуже зайнятий своєю новою колекцією, відмовив Одрі, заявивши, що він не має часу на нові вбрання, і просто запропонував вибрати щось із готового одягу. Таким чином до США акторка повернулася з розкішним вбранням, яке в результаті приголомшило глядачів. Того року фільм "Сабріна" отримав "Оскар" за костюми, але вручили його не Юберу, а костюмерці з костюмів Едіт Гед. Живанші не згадали тоді навіть у титрах. Однак після цього Одрі протягом багатьох років працювала лише з Юбером і саме він створив її знакові образи, зокреме і для культової картини "Сніданок у Тіффані".

"Якщо я й отримувала кілька разів звання ікони стилю і була обрана до Зали слави моди, то це завдяки Юберу Живанші", — згадувала Одрі.

Ми ж пропонуємо згадати 10 культових вбрань, які модельєр створив для своєї музи за їх 40 років дружби.

Одрі Гепберн для фільму "Сабріна" / Getty Images

Одрі Гепберн для фільму "Сніданок у Тіффані" / Getty Images

Одрі Гепберн позує зі своєю статуеткою на 26-й щорічній церемонії вручення премії "Оскар" у Нью-Йорку, 25 березня 1954 року / Associated Press

Одрі Гепберн та італійський аристократ Андреа Дотті у день весілля, 1969 рік / Getty Images

Одрі Гепберн та Вільям Голден для фільму "Сабріна", 1954 рік / Getty Images

Одрі Гепберн для фільму "Сніданок у Тіффані", 1961 рік / Getty Images

Одрі Гепберн для фільму "Кумедне личко", 1957 рік / Getty Images

Одрі Гепберн та Джордж Пеппард, кадр з фільму "Сніданок у Тіффані" / Getty Images

Одрі Гепберн на зніманнях фільму "Сабріна" / Getty Images

Одрі Гепберн на зніманнях фільму "Кумедне личко", 1956 рік / Getty Images

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