Жовта сукня Лінди Євангелісти: унікальне вбрання, яке робило супермодель 90-х щасливою

Лінда Євангеліста — неймовірна красуня і представниця покоління супермоделей 90-х. На піку своєї кар'єри вона брала участь у модних шоу найпопулярніших брендів зі світовим ім'ям та дружила з модельєрами, фотографами й іншими зірками індустрії. 1994 року її запросив брати участь у своєму показі ексцентричний модельєр Джон Гальяно. Він презентував публіці тоді колекцію на сезон весна-літо 1995.

Для Лінди модельєр підготував оригінальну жовту сукню, в яку вона просто закохалася. Це була коктейльна сукня-бюстьє з витонченим корсетним верхом повністю декорованим пір'ям, а ось спідниця у сукні була з багатьох шарів тонкого тюля і складалася з двох частин - основного та підспідничника, що робило її особливо пишною. Лінда обожнювала це вбрання.

"Я пам'ятаю примірювання для показу Гальяно. Коли я побачила цю сукню на вішалці, яку ввозять, я почала задихатися […] Я не могла уявити собі красивішої сукні. Я навіть не люблю жовтий колір, але одягнути це було однією з сенсаційних речей, які коли-небудь траплялися зі мною. Мені сподобалося у ній все. Вона була вишуканою, коктейльною, веселою. Вона була ретро, ​​вона була сучасною. Я люблю сукні, які повністю оголюють щиколотку. У неї були всі елементи для мене. Мені також сподобалося шоу та його енергія", - розповіла вона в інтерв'ю Harper's Bazaar.

Лінда Євангеліста / Фото: Getty Images

Після показу Гальяно, який на той момент уже був десять років у модному бізнесі, подарував їй цю сукню. Модель була в захваті. Вона кілька разів фотографувалася в ній для глянців і з'являлася на заходах.

"Було так приємно, коли Bazaar попросив мене зробити обкладинку, тому що я відчувала, що це моя сукня (модель фотографувалась у сукні для видання - ред.). Мені було б сумно побачити, як хтось інший носить її", — сказала вона.

Також Євангеліста зазначила, що раніше у неї ніколи не було кутюрних суконь, тому це яскраве сонячне вбрання було для неї особливим. Щоранку вона дивилася на цю сукню і раділа.

"Річ займала багато квадратних футів. Вона була величезною, і я не знала, куди її покласти, тому вона опинилася в моїй спальні на манекені. Але це зробило мене такою щасливою, тому що щоранку, коли я прокидалася, перше, що я бачила, була ця радісна, сонячно-жовта сукня. Я носила її роками, а потім вона почала мати такий вигляд, ніби стає надто крихкою, щоб виставляти її напоказ. Я подумала: "Добре, я її запакую", а потім подумала: "Що я з нею робитиму?".Тому я віддала її в Метрополітен-музей. Якось її виставлять".

Так і сталося. Вбрання дбайливо зберігається в музеї в Нью-Йорку.

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