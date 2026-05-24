Зі скриньки монархині: прикраси королеви Єлизавети II, в яких виходила у світ принцеса Кейт
Принцеса Уельська Кейт вже багато разів з'являлася на публіці в прикрасах покійної королеви Єлизавети ІІ. Згадуємо найзнаковіші прикраси з ювелірної королівської скриньки, в яких ми вже бачили принцесу.
У покійної монархині була величезна колекція ювелірних прикрас. Ще за життя Єлизавета II часто позичала своїм невістками та іншим королівським родичам фамільні коштовності. Сьогодні їх також можна побачити завдяки принцесі Уельській Кетрін, яка часто віддає шану бабусі свого чоловіка — принца Уельського Вільяма.
Тіара Cartier Halo
Це та сама тіара, в якій Кейт Міддлтон з'явилася на своєму весіллі з принцом Вільямом у квітні 2011 року. І хоча ми ніколи не бачили в ній королеву Єлизавету II на публіці, відомо, що Cartier Halo любила носити її сестра – принцеса Маргарет, а також дочка монарха – принцеса Анна у молоді роки. Кетрін королева позичила цю тіару у день її весілля.
Сережки у формі листа з діамантами та перлами
Сережки у вигляді листя з діамантами та перлами безпомилково впізнаються завдяки своєму розміру та унікальному дизайну. Придворний ювелір одного разу припустив, що ці сережки є знімним листям від брошки покійної монархині у вигляді листя з діамантами та перлами.
Королева Єлизавета II одягла їх на вечерю глав урядів країн Співдружності 2003 року, а Кейт вперше продемонструвала їх на службі в День пам'яті 2023 року, віддавши тим самим ненав'язливу данину пошани покійній королеві.
Намисто Нізама Гайдарабада
Це намисто стало весільним подарунком для принцеси Єлизавети на честь її весілля з принцом Філіпом 1947 року. Це одна з найцінніших королівських прикрас у світі, його вартість становить 66 мільйонів фунтів стерлінгів (89 мільйонів доларів США). За даними instyle цей діамантовий і платиновий витвір Cartier носиться вкрай рідко, але коли його дістають зі сховища, він незмінно привертає до себе увагу.
Саме в ньому королева Єлизавета II позувала для портрета 1952 року фотографці Дороті Вайлдінг, який згодом використовувався на поштових марках від 1953 до 1971 років.
Принцеса Уельська носила намисто на галавечір у Національній портретній галереї та на дипломатичний прийом 2019 року.
Японський перлинний кольє-чокер
Японський перлинний кольє-чокер, імовірно створений з перлів, королева Єлизавета II отримала у подарунок від японського уряду у 1970-х роках. Це оригінальне намисто з чотирьох ниток із діамантовою застібкою було помічено на Єлизаветі та її покійній невістці, принцесі Діані, протягом 80-х та 90-х років.
Принцеса Кейт одягала прикрасу на похорон монархині у вересні 2022 року, підкресливши символічне значення перлів як символу скорботи. Вона також обрала його для похорону принца Філіпа 2021 року.
Сережки-люстри Greville
Ці сережки колись належали Дамі Маргарет Гревілл, померши 1942 року, вона заповіла передати свою колекцію прикрас Єлизаветі, королеві-матері. Сережки-люстри Greville покійна королева Єлизавета II носила у другій половині свого правління, а її невістка принцеса Кейт зовсім нещодавно вразила всіх своїм чудовим вбранням на червоній доріжці церемонії вручення премії BAFTA 2026 року, доповнивши його розкішними сережками.
Рубінове намисто Greville
Ще одна прикраса, яку носила Єлизавета II та принцеса Уельська Кейт.
Це вогненно-червоні рубіни з витонченим квітковим візерунком, інкрустованим діамантами — одна з найулюбленіших прикрас королеви на початку його правління в 50-х.
Кетрін носила кольє 2017 року під час державного бенкету.
Трирядне перлинне намисто
Якби королеві Єлизаветі довелося носити лише одну прикрасу до кінця життя, вона, ймовірно, обрала б своє фірмове намисто з перлів з трьох ниток. Принцеса Кейт носила одне з найулюбленіших намист королеви, одягнувши його з особливо зворушливого приводу — на прийом на честь 100-річного ювілею від дня народження Її Величності.
Сережки-краплі з перлами з Бахрейну
Сережки Bahrain Pearl Drops створені з діамантовими вставками та були подарунком принцесі Єлизаветі у 1947 році на її весілля з принцом Філіпом. Принцеса Уельська Кетрін вже багато разів одягала ці сережки і, мабуть, вони також у неї в улюбленцях.
Публіка могла бачити принцесу в них на Королівських кінних перегонах в Аскоті та на кількох службах до Дня пам'яті, а також на прощанні з королевою Єлизаветою II у вересні 2022 року.
Смарагдові сережки з пензликами
Сережки «Смарагдові пензлики», що входять до так званої колекції «Смарагдова серія», створені з камінням грушоподібної форми з висячими пензликами. Вони дуже ефектні, але в них рідко можна побачити принцесу Уельську. Королева Єлизавета II вперше одягла їх наприкінці 80-х, а Кейт носила їх під час королівського туру Карибським басейном у 2022 році.