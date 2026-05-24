Зі скриньки монархині: прикраси королеви Єлизавети II, в яких виходила у світ принцеса Кейт

Королева Єлизавета II та принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Реклама

У покійної монархині була величезна колекція ювелірних прикрас. Ще за життя Єлизавета II часто позичала своїм невістками та іншим королівським родичам фамільні коштовності. Сьогодні їх також можна побачити завдяки принцесі Уельській Кетрін, яка часто віддає шану бабусі свого чоловіка — принца Уельського Вільяма.

Тіара Cartier Halo

Принцеса Кейт у день свого весілля з принцом Вільямом 2011 року в тіарі Cartier Halo / © Associated Press

Це та сама тіара, в якій Кейт Міддлтон з'явилася на своєму весіллі з принцом Вільямом у квітні 2011 року. І хоча ми ніколи не бачили в ній королеву Єлизавету II на публіці, відомо, що Cartier Halo любила носити її сестра – принцеса Маргарет, а також дочка монарха – принцеса Анна у молоді роки. Кетрін королева позичила цю тіару у день її весілля.

Сережки у формі листа з діамантами та перлами

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Сережки у вигляді листя з діамантами та перлами безпомилково впізнаються завдяки своєму розміру та унікальному дизайну. Придворний ювелір одного разу припустив, що ці сережки є знімним листям від брошки покійної монархині у вигляді листя з діамантами та перлами.

Реклама

Королева Єлизавета II одягла їх на вечерю глав урядів країн Співдружності 2003 року, а Кейт вперше продемонструвала їх на службі в День пам'яті 2023 року, віддавши тим самим ненав'язливу данину пошани покійній королеві.

Королева Єлизавета II 2003 року / © Getty Images

Намисто Нізама Гайдарабада

Це намисто стало весільним подарунком для принцеси Єлизавети на честь її весілля з принцом Філіпом 1947 року. Це одна з найцінніших королівських прикрас у світі, його вартість становить 66 мільйонів фунтів стерлінгів (89 мільйонів доларів США). За даними instyle цей діамантовий і платиновий витвір Cartier носиться вкрай рідко, але коли його дістають зі сховища, він незмінно привертає до себе увагу.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Саме в ньому королева Єлизавета II позувала для портрета 1952 року фотографці Дороті Вайлдінг, який згодом використовувався на поштових марках від 1953 до 1971 років.

Принцеса Уельська носила намисто на галавечір у Національній портретній галереї та на дипломатичний прийом 2019 року.

Реклама

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Японський перлинний кольє-чокер

Японський перлинний кольє-чокер, імовірно створений з перлів, королева Єлизавета II отримала у подарунок від японського уряду у 1970-х роках. Це оригінальне намисто з чотирьох ниток із діамантовою застібкою було помічено на Єлизаветі та її покійній невістці, принцесі Діані, протягом 80-х та 90-х років.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Принцеса Кейт одягала прикрасу на похорон монархині у вересні 2022 року, підкресливши символічне значення перлів як символу скорботи. Вона також обрала його для похорону принца Філіпа 2021 року.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Сережки-люстри Greville

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Ці сережки колись належали Дамі Маргарет Гревілл, померши 1942 року, вона заповіла передати свою колекцію прикрас Єлизаветі, королеві-матері. Сережки-люстри Greville покійна королева Єлизавета II носила у другій половині свого правління, а її невістка принцеса Кейт зовсім нещодавно вразила всіх своїм чудовим вбранням на червоній доріжці церемонії вручення премії BAFTA 2026 року, доповнивши його розкішними сережками.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Рубінове намисто Greville

Ще одна прикраса, яку носила Єлизавета II та принцеса Уельська Кейт.

Реклама

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Це вогненно-червоні рубіни з витонченим квітковим візерунком, інкрустованим діамантами — одна з найулюбленіших прикрас королеви на початку його правління в 50-х.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Кетрін носила кольє 2017 року під час державного бенкету.

Трирядне перлинне намисто

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Якби королеві Єлизаветі довелося носити лише одну прикрасу до кінця життя, вона, ймовірно, обрала б своє фірмове намисто з перлів з трьох ниток. Принцеса Кейт носила одне з найулюбленіших намист королеви, одягнувши його з особливо зворушливого приводу — на прийом на честь 100-річного ювілею від дня народження Її Величності.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Сережки-краплі з перлами з Бахрейну

Сережки Bahrain Pearl Drops створені з діамантовими вставками та були подарунком принцесі Єлизаветі у 1947 році на її весілля з принцом Філіпом. Принцеса Уельська Кетрін вже багато разів одягала ці сережки і, мабуть, вони також у неї в улюбленцях.

Реклама

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Публіка могла бачити принцесу в них на Королівських кінних перегонах в Аскоті та на кількох службах до Дня пам'яті, а також на прощанні з королевою Єлизаветою II у вересні 2022 року.

Смарагдові сережки з пензликами

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Сережки «Смарагдові пензлики», що входять до так званої колекції «Смарагдова серія», створені з камінням грушоподібної форми з висячими пензликами. Вони дуже ефектні, але в них рідко можна побачити принцесу Уельську. Королева Єлизавета II вперше одягла їх наприкінці 80-х, а Кейт носила їх під час королівського туру Карибським басейном у 2022 році.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Новини партнерів