Жінка, яка вдихнула нове життя у прикраси Chanel: історія Френсіс Патікі Штайн і її вплив на моду

Френсіс Патікі Штайн / © Getty Images

Реклама

У 1960-х роках Діана Вріланд була відповідальна за появу багатьох талановитих людей у світі моди і шоубізнесу. Однією із її «знахідок» стала Френсіс Патікі Штайн — цікава і талановита особистість, яка згодом навчила ціле покоління жінок стилю. Вріланд працювала редакторкою у виданнях Vogue і Harper’s Bazaar і саме завдяки другому зустріла Штайн. Знайомство відбулося 1960 року, коли Френсіс — студентка коледжу у той час — прийшла влаштовуватись на роботу.

«Вона одразу ж мене найняла та розіслала всім службову записку, в якій повідомлялося, що приїхала дівчина з чудовим волоссям. Люди очікували Рапунцель», — згадувала Френсіс.

Френсіс Патікі Штайн позує для портрету у Нью-Йорку, 18 червня 1979 року / © Getty Images

Штайн почала працювати редакторкою у відділі капелюшків, які у ті роки ще були на піку популярності, і заради цієї роботи кинула навчання. У межах своєї роботи вона висвітлювала діяльність відомого тоді модиста Роя Галстона — автора інавгураційного капелюшка Жаклін Кеннеді і нью-йоркського світського тусівника. Завдяки цій роботі Френсіс опинилася у близькому колі друзів Галстона і 1968 року, коли він вирішив створити власний бренд, запросив її приєднатися до його команди.

Реклама

«Ми дзвеніли (йдеться про прикраси — ред.), ми загорталися в тканини, ми ходили на лондонський блошиний ринок п’ять разів на рік. Ми мали вигляд, ніби щойно вийшли з Карпатських гір».

Дизайнер Рой Галстон, Френсіс Патікі Штайн, керівник модного відділу Джоанн Кревелінг та дизайнер Джоел Шумахер / © Getty Images

Зв’язки та кар’єра Штайн стрімко розвивалась і згодом вона стала директоркою моди у Vogue, і саме під час роботи у цьому виданні розмістила темношкіру модель Беверлі Джонсон на обкладинці і запросила на роботу ще нікому на той час не відому Веру Вонг.

«Я познайомилася з нею, коли продавала їй одяг у бутику Yves Saint Laurent на Медісон-авеню в Нью-Йорку. Вона сказала мені: „Одного дня, коли закінчиш коледж, подзвони мені — я влаштую тебе на роботу в Vogue“. Я почувалася як кінозірка, яку щойно відкрили», — згадувала Вонг.

Також Штайн активно висвітлювала роботу Кельвіна Кляйна. Вважається, що ця співпраця допомогла молодому дизайнеру знайти аудиторію для його сучасного на той час стилю. Кляйн та Штайн мали схожу естетику, любов до приглушених тонів, які були головними у колекціях дизайнера, тому він запросив Штайн у команду свого бренду — вона відповідала за ліцензування та аксесуари.

Реклама

«Френсіс була однією з тих культових редакторок моди, з бездоганним стилем і певною загадковістю, така ж лячно-велична, як відполірований граніт. Один зі „священних монстрів“ тієї епохи. Вона носила кашемір так, ніби це був соболь», — згадував журналіст і редактор Vogue Андре Леон Таллі.

Френсіс Патікі Штайн та Келвін Кляйн на заходы у Білому домі у Вашингтоні, 14 жовтня 1976 року / © Getty Images

Саме творчий хист Френсіс Штайн — її здатність цілісно «зібрати» образ із сучасним відчуттям елегантності — привернув увагу Кетрін А. Д’Алессіо, президентки Chanel Inc. Її запросили приєднатись до команди бренду, щоб відродити його колишній імідж.

Річ у тім, що після смерті Коко Шанель 1971 року заснований нею Дім моди продовжив випускати колекції от-кутюр, лінію готового одягу, яку додали вже 1977 року та фірмові коштовності, однак мікс золотих ланцюжків та сумка Chanel зникли з продажу. Френсіс прийшла на посаду артдиректорки колекції аксесуарів Chanel, щоб перетворити цей напрям на сильний і важливий підрозділ Дому.

Френсіс Патікі Штайн у яхтовій гавані Турколімано, Греція, у білих бавовняних штанах, чорній сорочці та білому солом’яному капелюсі від Adolfo / © Getty Images

«Френсіс була однією з небагатьох людей, які могли спрямовувати Chanel у правильному напрямі», — казала Кетрін А. Д’Алессіо у інтерв’ю, — «тому що в неї редакторське око, звернене в майбутнє, але водночас вона дивиться на моду з жіночої точки зору. Це надзвичайно рідкісне поєднання. Френсіс цілком йому відповідає, до того ж вона розуміє Chanel і розуміє стиль у його тривкому, позачасовому сенсі».

Реклама

Лінія аксесуарів, яку вона запустмила, включала як біжутерію, так і знамениту сумку на плечовому ремені. Її бачення подобалось клієнтам.

«Я намагалася перефразувати теорію аксесуарів Chanel: одяг та аксесуари повинні жити», — казала Штайн. «У цьому і полягає секрет. Коли я чую, як продавець каже: „Ось як слід зав’язувати цю блузку“, я мало не помираю. Ключ до сучасного одягу — це гардероб, який можна носити. Ви повинні вміти носити блузки, спідниці, штани та піджаки різними способами. Маючи кілька речей, ви можете перетворити менше на більше. У цьому суть одягу сьогодення. Крім того, задоволення від стилю одягу Chanel полягає в тому, що ви можете носити будь-який одяг майже в будь-який час доби, залежно від того, як ви його доповните аксесуарами».

Френсіс Патікі Штайн стоїть на човні в яхтовій гавані Турколімано, Греція, у білій бавовняній пляжній сукні з рукавами в чорну смужку від Leo Narducci / © Getty Images

Для створення колекцій ювелірних виробів для бренду Френсіс тісно співпрацювала з Жозетт Гріпуа, донькою легендарної Сюзан Гріпуа. Їхній бренд Gripoix Paris протягом багатьох років співпрацював з Chanel, особливою популярністю користувалися аксесуари у візантійському стилі. Під час роботи вона та команда майстрів бренду поєднували високі техніки золотарства з матеріалами біжутерії, зокрема pâte de verre (литим склом). Саме Штайн швидко повернула сміливу біжутерію в самий центр колекцій Chanel. Також вона співпрацювала з компанією Goossens — ще одним культовим виробником прикрас.

Chanel весна 1986 року, презентація колекції аксесуарів розробрених Френсіс Патікі Штайн / © Getty Images

Її дизайнерська естетика стала миттєво впізнаваною: роботи вирізнялися активним використанням кольору, флоральних мотивів і масивних металевих елементів.

Реклама

«Браслет чудовий, якщо його можна одягати та знімати, і він не намотується на друкарську машинку та не стікає у тарілку, коли ви робите елегантний жест», — розповіла Штайн Associated Press 1989 року.

Водночас, як зазначає Орелі Васі, спеціалістка з сумок і аксесуарів Sotheby’s, визначальними для її власного стилю стали стримані срібні прикраси, без яких Френсіс не з’являлась на публіці.

Chanel весна 1986 року, презентація колекції аксесуарів розробрених Френсіс Патікі Штайн / © Getty Images

«Срібні браслети були її справжнім підписом — вона носила їх постійно. Це демонструвало її особистий стиль, який виходив за межі іконографії Chanel. Вони були ближчими до її власного бачення дизайну».

Chanel весна 1986 року, презентація колекції аксесуарів розробрених Френсіс Патікі Штайн / © Getty Images

Газета The New York Times описала Штайн як перфекціоністку з яскравою особистістю та сильним характером та і сама вона про себе так казала.

Реклама

«Я обожнюю те, що роблю… але я самотня людина, і я знаю, що маю репутацію складної людини. Це мене непокоїть, тому що більшість людей, які працювали зі мною, знають, як наполегливо я працюю над тим, що роблю. Я перфекціоністка», — казала Френсіс про себе.

Сьогодні вінтажна біжутерія Chanel створена за часів роботи у бренді Френсіс Патікі Штайн, користується особливим попитом у найвідданіших поціновувачів — за нею полюють на аукціонах і шукають у колекціонерів.

Однак жінка мала і власний іменний бренд прикрас Frances Patiky Stein (на прикрасах вказане маркування F.P.S.), який вирізняється незвичними сміливими геометричними дизайнами, великими формами, додаванням кольорового скла Gripoix та позолоти. Зокрема у колекціях можна було зустріти браслети-манжети, кулони на великих ланцюжках, брошки та сережки. Деякі з колекцій прикрас мали і класичніші дизайни, наприклад, могли складатись зі скляних намистин. Застібка теж дуже характерна — у вигляді літери S.

Набір Frances Patiky Stein / фото люб’язно надане для публікації instagram.com/kira.vintage

Френсіс була заміжня за художником Рональдом Штайном, однак цей шлюб закінчився розлученням. Вона померла 2021 року від раку легень у своїй квартирі в Парижі у віці 84 років.

Реклама

Набір Frances Patiky Stein / фото люб’язно надане для публікації instagram.com/kira.vintage

Браслет-манжета Frances Patiky Stein / фото люб’язно надане для публікації instagram.com/kira.vintage

Ланцюжок з кулоном Frances Patiky Stein / фото люб’язно надане для публікації instagram.com/kira.vintage

Брошка та сережки-кліпси Frances Patiky Stein / фото люб’язно надане для публікації instagram.com/kira.vintage

Ланцюжок з кулоном Frances Patiky Stein / фото люб’язно надане для публікації instagram.com/kira.vintage

Фотографії прикрас надані для публікації Катериною Вейпан — колекціонеркою та власницею платформи Kira Vintage. Більше інформації про вінтажні прикраси, моду та історію брендів ви можете знайти на платформі пані Катерини.