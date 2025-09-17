"Знаменита п'ятірка" Жака Азагурі: кулькові сукні дизайнера для принцеси Діани

Принцеса Діана / © Getty Images

Реклама

Провідницею у світі моди для принцеси Діни впродовж багатьох років була Анна Гарві — її подруга і співробітниця британського Vogue. Саме вона познайомила принцесу з багатьма дизайнерами, які надалі ставали друзями королівської особи. Одним з таких дизайнером став одного разу Жак Азагурі — Гарві привела Діану на його показ 1987 року, познайомила їх, і Уельська стала постійною клієнткою дизайнера.

За роки співпраці, Азагурі створив для принцеси близько двадцяти суконь, але тільки в останні кілька років усвідомив, що потрібно робити архів, тому, використовуючи викрійки унікального вбрання, ескізи та замітки, пошив копії п’яти суконь, як у принцеси. Сукні були абсолютно точними копіями тих, які носила принцеса Уельська. Невелика колекція дизайнера отримала назву «Знаменита п’ятірка».

Дизайнер Жак Азагурі, а за його спиною копії суконь принцеси Діани — «Знаменита п’ятірка» / instagram.com/jacques_azagury

Сукня Swan Lake

Діана з’явилася в ній на Королівському галапоказі балету в лондонському Альберт-холі 3 червня 1997 року. Сукня розшита вручну склярусом і доповнена бантами на широких бретелях.

Реклама

«Вона була неймовірною: колір збігався з її очима, довжина ідеально підходила, її ноги мали феноменальний вигляд. Преса тоді вибухнула, а на наступний день вона зателефонувала мені і сказала: „Жак, я обожнюю цю сукню!“», — згадував Азагурі.

Принцеса Діана / © Getty Images

Сукня Bashir

Довгу чорну сукню з шовкового жоржету принцеса одягала неодноразово 1995 року, але після того, як вона з’явилася в ній 20 листопада 1995 року в Лондоні, сукня назавжди отримала неофіційну назву «Сукня Башира». Річ у тім, що саме того дня вийшло скандальне інтерв’ю, записане Мартіном Баширом для програми «Панорама», у якому Діана розповіла про свої стосунки із чоловіком Чарльзом і причини їхнього розставання.

Ліф сукні був у стилі ампір, виконаний з мережива і з вишивкою лелітками. Також у неї було глибоке декольте і спідниця-русалка.

Принцеса Діана / © Getty Images

Сукня Diana’s 36th Birthday

Чорна довга сукня з шантильї була розшита вручну дрібними лелітками і намистинами і доповнена атласними бретелями, які прикрашали невеликі банти — відмітна риса вбрання Азагурі для принцеси.

Реклама

Вона була подарунком Жака Азагурі Діані на її 36-й день народження, і саме це вбрання принцеса одягла 1 липня 1997 року на захід у галереї Тейт. Це було останнє вечірнє вбрання, яке принцеса носила перед смертю.

Принцеса Діана / © Getty Images

Сукня Washington

Ця сукня насиченого червоного кольору була зшита з шовкового жоржету, а на спині мала глибокий V-подібний виріз. Діана носила її на галавечерю Балу Червоного Хреста у Вашингтоні 18 червня 1997 року.

Ліф, розшитий вручну червоним склярусом, а спідниця була довгою та розкльошеною. Талію підкреслював пояс із шовкового жоржета. Кінці пояса, як і ліф, прикрашені червоним склярусом.

Принцеса Діана / © Getty Images

Сукня Venice

Це була не зовсім сукня, а двопредметний ансамбль з червоного шовкового жоржета у вигляді туніки і мініспідниці. Вбрання виконане з тканини насиченого червоного кольору з ручною вишивкою склярусом. Спереду на туніці була застібка-блискавка. Це вбрання вдягалося принцесою Діаною у Венеції в червні 1995 року на благодійному заході на підтримку лондонської галереї Serpentine.

Реклама

Принцеса Діана / © Getty Images

Після того, як 2023 року дизайнер вийшов на пенсію, він продав «Знамениту п’ятірку», а також листи і викрійки, в приватний Музеї принцеси Діани, який заснувала Рене Плант 2014 року. Спочатку він хотів виставити вбрання на аукціон, але йому подзвонила Рене, і, за його словами, «вони домовилися».

«На аукціоні я, звісно, отримав би більше, але для мене було важливо, щоб усі п’ять суконь залишилися разом, як єдина історія. У неї тепер є сукні, листи Діани, викрійки та навіть одна з суконь, яку ми підганяли за фігурою принцеси. Це маленька, але важлива колекція, і я б не хотів, щоб вони розійшлися по різних місцях. У Рене є ці п’ять знаменитих суконь та ще одна, яку Діана так і не встигла одягти», — розповів він, маючи на увазі також сукню «Останнє прощання», яку пошив для принцеси, але вона її так і не одягнула.