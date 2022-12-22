Знову не обійшлися без українців: героїня "Емілі в Парижі" з'явилася в одній із серій у сукні українського бренду

У цьому сезоні серіалу ми вкотре побачимо згадки України.
21 грудня на Netflix вийшов третій сезон серіалу "Емілі в Парижі" і в цій частині шоуранери однозначно вирішили загладити свої минулі помилки – у другому сезоні вони зробили українську дівчину злодійкою.
Тепер же в одній із серій героїня серіалу Мінді Чен (яку зіграла Ешлі Пак) з'являється у гарній шовковій сукні від українського бренду Overthesea.
Вартість такого вбрання зараз, згідно з інформацією з офіційного сайту, 225 доларів.
Сукня героїні серіалу виконана у насиченому відтінку, має виріз на животі та тонкі бретельки.
"Вже подивилися новий сезон @emilyinparis? Ми чекали на прем'єру з нетерпінням, адже в останній серії прекрасна Мінді одягла нашу сукню Andromeda з колекції Phenomenon. Ми неймовірно вражені!", — написав бренд.
Однак це не єдина згадка України. Також в одній із серій буквально на кілька секунд у кадрі з'являється ще одна українка, яка зізнається, що закохана у свого викладача з економіки. Дівчина в оригіналі розмовляє українською мовою.
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