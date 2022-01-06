Знову здивували: у новій серії "І просто так..." стилісти повторили старий образ Кері Бредшоу

Знову здивували: у новій серії "І просто так..." стилісти повторили старий образ Кері Бредшоу

У продовженні серіалу "Секс і місто", дуже багато відсилань до оригінального серіалу, який виходив на екранах від 1998 до 2004 року, а також і до двох повнометражних фільмів 2008 і 2010 років.

У багатьох випадках пасхалки закладені в сюжет зав'язані на образах головної героїні чи взутті. Наприклад, у першій частині нам показали знамениті сині туфлі Manolo Blahnik, в яких Керрі виходила заміж, а у фіналі п'ятої серії головна героїня з'являється в довгій смугастій сукні-кардигани від бренду Missoni з ламе. Вбрання було створене для колекції весна-літо 2022 року, а одягла акторка його з туфлями Christian Louboutin.

Туфлі традиційно для бренду мали червону підошву, а також декоровані золотистими стразами.

Сара Джессіка Паркер / скриншот з відео

Точно в таких же туфлях героїня серіалу з'явилася на початку другої частини повнометражного фільму "Секс і місто", який вийшов 2010 року.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Фотографіями зі знімального майданчика в цьому образі також поділилися стилісти серіалу "І просто так..." Моллі Роджерс та Денні Сантьяго.

Можливо, такі флешбеки від стилістів є даниною поваги Патриції Філд, яка буквально вигадала стиль головної героїні та працювала над її образами протягом усього існування серіалу.

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