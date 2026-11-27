Королева Єлизавета II / © Getty Images

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На початку правління одним із улюблених дизайнерів королеви Єлизавети II був Норман Гартнелл — британський провідний модельєр, який протягом багатьох років співпрацював з королівською родиною. Саме він створив знамениту весільну сукню для монархині і низку інших її легендарних вбрань, зокрема і сукню для її коронації.

Також авторству Гартнелла належить неймовірна вечірня сукня бального стилю, яку королева носила неодноразово. Вважається, що вперше у ній вона вийшла в світ у Новій Зеландії 1953 року, а також повторно носила ще раз у Австралії 1954 року.

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Сукня королеви Єлизавети / © Getty Images

Це було ефектне на той час вбрання, адже воно було виконане лише на одне плече. Образ королева тоді також доповнила хутряною накидкою, діамантовою тіарою, кольє, сережками, срібною сумочкою і діамантовим годинником.

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Королева Єлизавета II та принц Філіп залишають банкет під час свого візиту до Австралії в межах турне країнами Співдружності 1954 року / © Getty Images

Золота сукня уособлює і демонструє сьогодні елегантність вечірнього вбрання королеви Єлизавети II у 1950-х роках, адже вона поєднувала бездоганний силует із розкішною фактурою матеріалів. У сукні була кринолінова спідниця та приталений ліф. Виготовлена вона з золотого ламе, що вкриті мереживом із квітковим орнаментом, додатково розшитим вручну. Мереживо м’яко спадало через ліве плече, утворюючи шлейф.

Сукня королеви Єлизавети / © Getty Images

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