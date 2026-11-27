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- Зірки і мода
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Золота розкіш королеви: історія вечірньої сукні Єлизавети II від її улюбленого дизайнера
1950-ті стали періодом формування впізнаваного стилю молодої британської монархині, але за її найвідомішими образами стояла майстерність дизайнерів, здатних перетворювати тканину на справжню історію.
На початку правління одним із улюблених дизайнерів королеви Єлизавети II був Норман Гартнелл — британський провідний модельєр, який протягом багатьох років співпрацював з королівською родиною. Саме він створив знамениту весільну сукню для монархині і низку інших її легендарних вбрань, зокрема і сукню для її коронації.
Також авторству Гартнелла належить неймовірна вечірня сукня бального стилю, яку королева носила неодноразово. Вважається, що вперше у ній вона вийшла в світ у Новій Зеландії 1953 року, а також повторно носила ще раз у Австралії 1954 року.
Це було ефектне на той час вбрання, адже воно було виконане лише на одне плече. Образ королева тоді також доповнила хутряною накидкою, діамантовою тіарою, кольє, сережками, срібною сумочкою і діамантовим годинником.
Золота сукня уособлює і демонструє сьогодні елегантність вечірнього вбрання королеви Єлизавети II у 1950-х роках, адже вона поєднувала бездоганний силует із розкішною фактурою матеріалів. У сукні була кринолінова спідниця та приталений ліф. Виготовлена вона з золотого ламе, що вкриті мереживом із квітковим орнаментом, додатково розшитим вручну. Мереживо м’яко спадало через ліве плече, утворюючи шлейф.