Золота сукня з Індії: що відомо про коронаційне вбрання королеви Великої Британії Александри

Сукня королеви Александри / © Getty Images

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Александра була однією з королев-консортів Великої Британії, проте сама походила з не менш поважної родини. Вона народилась у сім’ї короля Данії Крістіана IX і його дружини Луїзи Гессен-Кассельської і була їхньою старшою дочкою.

Александра вийшла заміж за Едуарда VII, принца Уельського 1863 року, ставши таким чином принцесою Уельською, і цей титул носила 38 років. У суспільстві її любили за гарний смак та манери, її називали законодавицею моди, оскільки жінки того часу її часто копіювали. Однак після смерті королеви Вікторії 1901 року чоловік Александри став королем, а вона відповідно королевою. Коронація пари відбулася у серпні 1902 року.

Королева Александра / © Getty Images

Одним із важливих та бентежних моментів для Александри був вибір коронаційної сукні. Це була не просто вечірня сукня, а вбрання, яке мало увійти до історії, тому вона хотіла щось особливе і гарне. Згідно зі статтею Дональда Клея Джонсона, у березні 1901 року до Англії повернулася на деякий час Мері Керзон — світська левиця та віцекоролева Індії. У червні вона завітала на садову вечірку, на яку також прийшла королева Александра. Мері була одягнена в сукню з індійської тканини, і королева, яка все ще турбувалася про те, що вона одягне на майбутню коронацію і пов’язані з нею церемонії, подивившись на Мері зрозуміла, що сукня з індійської тканини буде ідеальною, оскільки вона не лише буде унікальною, але й наочно продемонструє зв’язки між Британією та Індією.

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Раніше королева вже багато разів зустрічалася з леді Керзон, знала про її смак у одязі і зрозуміла, що Мері — підхожа людина, щоб подбати про коронаційну сукню, а також три додаткові сукні для інших коронаційних придворних заходів. Вона особисто попросила Керзон допомогти їй з дизайном і надала свободу дій в ухваленні рішень про дизайн сукні. Але було лише декілька побажань — мотиви вишивки повинні включати квіткові символи Англії, Шотландії та Ірландії, а саме англійську троянду Тюдорів, шотландський будяк та ірландський трилисник.

Портрет королеви Александри / © Getty Images

Оскільки Александра мала носити важку оксамитову мантію з горностаєвим оздобленням, було вирішено, що сама сукня має бути пошита з легкої тканини, тому була обрана сітчаста тканина із золотою вишивкою. Після повернення до Індії на початку жовтня леді Керзон негайно розпочала роботу над цим важливим замовленням і завершила його до лютого.

Сукня королеви Александри на виставці в Лондоні / © Getty Images

Створення сукні зберігалося в найсуворішому секреті, тому думки розходяться щодо того, чи була в Індії пошита вся сукня чи тільки створена тканина для неї. Музейні експерти все ж таки кажуть, що дизайн сукні розроблений брендом Morin Blossier, а автором вишивки є Манік Чанд. Над вишивкою працювало сорок майстринь у Делі, які витратили на це п’ять місяців.

Коли сукня прибула до Лондона і королева схвалила те, що зробила леді Керзон, її відправили до House of Worth у Парижі, де було зроблено відповідні зміни, щоб вона точно підійшла королеві Александрі. Нібито вже там сітчасту тканину з вишивкою наклали на золоту тканину та перетворили на фінальну сукню. Також у дизайні вбрання був присутній дротяний комір, що нагадує про моду шістнадцятого століття в Данії та Англії.

Сукня королеви Александри на виставці в Лондоні / © Getty Images

Традиційно коронаційна сукня являла собою просте біле або кремове вбрання, натхнене церковними вбраннями, йдеться на Royal Collection Trust. Однак Александра в ті роки була новаторкою моди, відомою у всьому світі своїм стилем, тому вона обрала ефектну золоту сукню, що гарно сяяла в електричному освітленні, яке вперше прикрашало подібний захід. Ймовірно, королева хотіла створити драматичний ефект своєю гламурною сукнею і будемо відвертими — у неї це вийшло, адже навіть через 123 роки від дня коронації вона має приголомшливий вигляд, попри кольори, що вицвіли від часу.

Сукня Александри стала першим королівським вбранням, що включало національні символи Британії, традиція продовжилася на всіх наступних коронаційних сукнях, зокрема сукнях королеви Єлизавети II та королеви Камілли.