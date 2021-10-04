"Золота" сукня герцогині Кейт і не тільки: дизайнерка Jenny Packham створила колекцію за мотивами "бондіани"

"Золота" сукня герцогині Кейт і не тільки: дизайнерка Jenny Packham створила колекцію за мотивами "бондіани"

Феєрична "золота" сукня герцогині Кембриджської, в якій вона з'явилася на прем'єрному показі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" в Лондоні була створена в рамках капсульної колекції дизайнеркт Jenny Packham, яка надихнулася дівчатами агента 007.

На прем'єру до Королівського Альберт-Холлу Кетрін приїхала в розкішній вечірній сукні, розшитій паєтками і камінням, з глибоким V-подібним декольте і короткими рукавами з кейп-накидкою. Її образ порівнювали навіть зі сріблястою сукнею принцеси Діани на прем'єрі Бонда "Погляд на вбивство" 1985 року. Виявилося, що це не спеціально пошите для Кейт Міддлтон вбрання до світової прем'єри "бондіани". Дженні Пекхем надихнулася прекрасними дівчатами агента Джеймса Бонда і вирішила створити капсульну колекцію, що складається з восьми різних розкішних суконь.

Герцогиня Кейт і принц Вільям на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда / Associated Press

Про кожного з них Дженні написала в своєму Instagram і опублікувала фотографії, де моделі демонструють ці сукні в розкішній фотосесії. Колекцію дизайнерка створила спільно з EON Productions, приурочена вона до 60-річчя Джеймса Бонда. Вісім суконь віддають данину поваги спадщині сильних жіночих персонажів, представлених в фільмах "Помри, але не зараз" і "Казино Рояль".

"Фільми про Бонда були кінематографічною константою моєму житті, і їхній гламур завжди надихав мене. Тому, коли мене просять описати найважливіший момент у моїй кар'єрі - це момент, коли я побачила одну з розроблених мною суконь у фільмі про Бонда", - написала на своїй сторінці Дженні Пекхем.

Фотосет знімали в ресторані в Isabel Mayfair в Лондоні, а його автором став знаменитий фотограф @gregwilliamsphotography. До кожного зі своїх творінь дизайнерка написала короткий коментар. Це темно-синя сукня героїні фільму "Шпигун, який мене любив" у виконанні Барбари Бах, виконана з м'якого крепу, прикрашеного кристалами з додаванням струмливої шифонової накидки і з двома ефектними розрізами на стегнах.

Срібна сукня з бісеру, прикрашена райдужними кристалами, драпуванням у вигляді водоспаду і високим розрізом Пекхем створила, надихнувшись образом акторки Мод Адамс - шведської зірки, яка двічі грала роль дівчини Джеймса Бонда - у фільмах "Людина із золотим пістолетом" і "Восьминіжка", а також з'явилася в епізодах фільму "Вид на вбивство".

Цей образ - натхнення модою 90-х років на вирізані деталі і форми, характерні для цієї епохи, стиль чорного крепу з ілюзійним ліфом завершується розсипом срібних кристалів.

Вся колекція буде доступна з 5 жовтня в деяких магазинах бренду Jenny Packham у всьому світі і, впевнені, з легкої руки Кейт Міддлтон вона буде неймовірно популярною.

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