Золоті бутси, космічні окуляри та каптури: незвичайне вбрання та аксесуари спортсменів на Олімпіадах

Мода та спорт тісно переплетені і ми знайшли цьому підтвердження.

Олімпійські ігри, крім того, що є одним із головних спортивних заходів у світі, також займають важливе місце і в моді. За допомогою костюмів та аксесуарів спортсмени намагаються привернути увагу, висловити свою індивідуальність та креатив.

І хоча, коли ви думаєте про Олімпіаду, навряд чи першим, що спливає в пам'яті, буде одяг її учасників, але є кілька цікавих моментів, які справді вже увійшли до спортивної історії, тому пропонуємо їх згадати.

Іан Торп

Австралійський плавець, який на Олімпіаді 2000 року з'явився в костюмі з рукавами та довгими штанинами від Adidas. Це було незвичайно і ново, але в наступних змаганнях йому заборонили використовувати цей зроблений на замовлення спортивний виріб, який, за його словами, коштував 20 тисяч доларів.

Іан Торп / Фото: Getty Images

Едвін Мозес

Американський легкоатлет запам'ятався світу не лише своїми перемогами, а й фірмовими сонцезахисними окулярами. Він виступав на змаганнях у суперстильних сонцезахисних окулярах, які робили його схожим на рокзірку на трасі. Найзнаковішою парою є ті, які він носив на Олімпійських іграх у Сеулі 1988 року. Як бачимо, також спортсмен прикрасив шию кількома ланцюжками.

Едвін Мозес / Фото: Getty Images

Нікконнор Александр

Бігун з Трінідада і Тобаго увійшов до історії, оскільки з'явився на Олімпіаді 2000 року в окулярах від Oakley незвичайного космічного дизайну. Через багато років від того дня ця модель окулярів продовжує продаватися і бути популярною.

Нікконнор Олександр / Фото: Getty Images

Флоренс Джойнер

Американська легкоатлетка увійшла до історії моди та Олімпіади, оскільки з'явилася у костюмі з каптуром на змаганнях 1988 року.

Флоренс Джойнер / Фото: Getty Images

Кеті Фрімен

Австралійська спринтерка на Олімпійських іграх у Сіднеї 2000-го носила закритий костюм від Nike, про який говорив увесь світ. Це була данина поваги легендарній бігунці Флоренс Джойнер, яка померла 1998 року.

Кеті Фрімен / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Майкл Джонсон

Американський легкоатлет і спринтер носив на змаганнях 1996 року золоті шиповані бутси, які стали справжнім медійним феноменом.

Майкл Джонсон / Фото: Associated Press

Майкл Джонсон / Фото: Associated Press

Ібтіхадж Мухаммад

Американська фехтувальниця-шаблістка брала участь у спортивних змаганнях у хіджабі. Жінка була першою представницею Америки, яка брала участь в іграх у цьому головному уборі.

Ібтіхадж Мухаммад / Фото: Associated Press

Серена Вільямс

На рахунку тенісистки не лише величезна кількість перемог, а й модних відкриттів. Спортсменка дуже часто співпрацювала з різними спортивними брендами, які створювали для неї унікальне вбрання для змагань. Але образ від Nike, який вона носила на Олімпіаді 2008 року, особливо запам'ятався, адже на спідниці Сирени була синя рюша. А якщо придивитися, то можна побачити, що вбрання виконане у кольорах прапора Америки.

Серена Вільямс / Фото: Getty Images

Ернест Джон Обієна

2024 року філіппінський стрибун з жердиною Ернест Джон Обієна привертав увагу своїми оригінальними шкарпетками, адже він носить пари, на яких зображено принт у вигляді голів його тренера-українця – Віталія Петрова, а також батьків хлопця.

Ернест Джон Обієна / Фото: Associated Press

Ернест Джон Обієна / Фото: Associated Press

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