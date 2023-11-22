Золоті птахи принцеси Уельської: що символізувала розкішна довга сукня Діани

Принцеса Діана одна з тих особистостей, які змушені були завжди мати ідеальний вигляд, адже будь-які помилки одразу потрапляли на камеру та ставали приводом для обговорень. Особливо це стосувалося її вбрання для офіційних виходів у світ і так званих дипломатичних вбрань — суконь, які вона одягала на прийоми в інших державах.

Часто відвідувавши нову країну чи посольство, королівські особи та відомі особи намагаються показати свою повагу та подяку до приймальної сторони, тому можуть одягати вбрання від місцевих дизайнерів, вибирати відтінки країни, використовувати символічні прикраси чи вишивку. Так само робила і Діана, коли вирушала до туру.

Під час своєї поїздки 1986 року до Саудівської Аравії принцеса Діана звернулася до одного зі своїх улюблених дизайнерів Кетрін Вокер. Вона замовила для туру особливу вечірню сукню із кремового шовкового крепу. Вбрання мало довгі рукави, високу горловину і довгий шлейф. Особливістю сукні стала вишивка у вигляді золотистих соколів у польоті, виконана бісером та лелітками. Вишивка повторювалася на грудях та спині сукні.

Сукня принцеси Діани / Фото: Associated Press

Кетрін Вокер прикрасила сукню соколами, оскільки це національний птах Саудівської Аравії. Така прикраса вбрання стала гарним жестом, оскільки сокіл є національною емблемою багатьох арабських країн, невід'ємною частиною арабської спадщини та культури протягом понад 9 тисяч років. Також вони є символом сили, грації та стійкості.

Сукня принцеси Діани на виставці у Лондоні / Фото: Getty Images

Чи принцеса одягала цю сукню невідомо, оскільки фотографій її в ній немає, можливо, вона з'явилася в ній на якомусь із закритих заходів. Проте позиціонується ця сукня, як та, яку вона носила під час офіційного візиту на Близькому Сході. Зараз сукня є приватною власністю американки Пет Керр – дизайнерки вишуканих та дорогих весільних суконь. Вона її придбала під час благодійного аукціону Christie's із ще трьома іншими вбраннями.

Загалом Керр володіє чотирма сукнями принцеси Діани, які, за її словами, вона "ніколи не продасть і ніхто ніколи їх не приміряє". Вони ніколи не покинуть приватної колекції, яку вона збирала багато років. "Я збираюся розмістити ці сукні у музеї, щоб люди могли подивитися на них через 100 років".

Вечірню сукню з птахами продали Керр за 31 тисячу доларів. Свого слова жінка дотрималася, оскільки сукня Діани таки виставлялася в музеї, 2017 року вона була включена до виставки "Діана: її історія моди" у Кенсінгтонському палаці в Лондоні, присвяченій стилю покійної принцеси Уельської.

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