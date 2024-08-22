Золото, вишивка та тіара: який вигляд мали Стінг і Труді Стайлер у день розкішного весілля

Пара у щасливому шлюбі вже 32 роки.
1992 року британський співак Стінг і його кохана Труді Стайлер нарешті одружилися. Пара узаконила свої стосунки майже після 10 років разом і народження трьох дітей.
Церемонія відбулася 22 серпня в невеликій церкві в Еймсбері – місті у графстві Вілтшир. Труді прибула на церемонію верхи на коні, якого вів її нинішній чоловік Стінг, у розшитій золотій сукні від Versace.
Образ нареченої доповнювала золота тіара, прикрашена монограмою бренду, а також довга фата.
Стінг був одягнений у костюм від Versace з гламурною обробкою, який він поєднав зі смугастою жилеткою і білою сорочкою.
Реєстрація їхнього шлюбу відбулася двома днями раніше в Лондоні – в будівлі муніципалітету Кемдена. На Труді того дня була чорна сукня без рукавів, а Стінг одягнув сірий костюм і чорну футболку.
На честь річниці шлюбу Труді також показала на своїй сторінці в соцмережі відео з дня реєстрації.
Стінг і Труді разом донині, але рідко бувають на публіці. Однак кожен їхній вихід привертає увагу, адже подружжя дуже ніжне одне з одним і завжди позує обнявшись або тримавшись за руки. У них народилося четверо спільних дітей. Стінг також має ще двох дітей від першого шлюбу.
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