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11-річний хлопчик зі Львова збирає на безпілотник для ЗСУ

11-річний хлопчик зі Львова збирає на безпілотник для ЗСУ

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11-річний хлопчик зі Львова збирає на безпілотник для ЗСУ

Шестикласник вже подарував українським військовим тепловізор.

Хлопчик зі Львова – 6-класник Антон - вирішив допомагати українським захисникам після того, як із татом кілька разів побував у військовій частині. Школяр проводить благодійні збори. Отримані кошти йдуть на закупівлю необхідних для військових амуніції, засобів захисту, зв’язку, розвідки та іншого.

Антон зняв цікаве відео, де обіграв повномасштабне вторгнення Росії в Україну з подіями у всесвіті Marvel, і опублікував його на своєму YouTube-каналі "Ан. Спецназ".

У підписі до відео школяр закликає користувачів Мережі долучатися до його збору.

Так, хлопчик назбирав вже на тепловізор, який передав у 125 бригаду територіальної оборони. А ще, щоб підбадьорити бойовий дух захисників, Антон разом із своїми братиками намалював патріотичні малюнки. 

Антон хоче і надалі допомагати військовим, аби наблизити перемогу України. Наразі його мета - зібрати кошти на безпілотник.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
187
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