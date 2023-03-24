BRAND PEOPLE CAMP 2023: бізнес-леді з України зібралися на Канарах – заявити про себе на світовому ринку

До весни минулого року продюсери івенту організовували подібні заходи по всьому світу. Отже BRAND PEOPLE CAMP 2023 на Тенерифе – своєрідний виклик війні. Ключове завдання кемпу – створити нові історії успіху українців на міжнародному рівні, допомогти Україні залишатися не лише світовим брендом, а й світовим трендом.

Кемп – це унікальне поєднання бізнес-практики у закритій фокус-групі, неформального спілкування та ексклюзивного дозвілля у найкрасивіших місцях планети. Це індивідуальний підбір найефективніших рішень. Це корисні знайомства, яскравий контент та шлях до міжнародної впізнаваності.

Продюсер заходу – Олег Філішин, засновник Першої спільноти публічних людей BRAND PEOPLE, найвідоміший у своїй ніші український спікер, входить до Топ-100 успішних людей України.

Психолог заходу – Аліна Поліщук, член Всесвітньої Асоціації Позитивної Психотерапії (WAPP), Топ-100 успішних українців у номінації «Психолог року 2021».

Учасниці:

Ірина Бондарева (Лондон, Велика Британія)

Засновниця однієї з п'яти найбільших туристичних компаній України.

Бажала: об’єднувати українців.

Отримала: новий продукт – преміальні подорожі: не просто відпочинок, а спілкування з гідними людьми в гідній атмосфері, що формує потрібні зв'язки.

Інна Базан (Варшава, Польща)

До війни – власниця великої рекламної агенції.

Бажала: нової справи для душі.

Отримала: новий продукт – онлайн-студія нейрографіки.

Ольга Павленко (Лодзь, Польща)

Фотограф. Посередник у продажу картин.

Бажала: швидких результатів, щоб жити життям мрії.

Отримала: новий продукт – SMM-агенція з акцентом на візуальний контент.

Юлія Ступіна (Харків, Україна)

До війни залучала спонсорів на великі заходи та міжнародні виставки, зокрема Fashion Week, Dubai Expo.

Бажала: працювати з великими чеками у нових напрямках.

Отримала: масштабні соціальні проєкти; міжнародна логістика; реалізація агропродукції на міжнародному ринку; продаж установок з переробки та перетворення на енергію найнебезпечніших відходів.

Анна Сторчеус (Дюссельдорф, Німеччина)

Розвиває декілька напрямків бізнесу.

Бажала: допомагати українським жінкам.

Отримала: соціальний проєкт, завдяки якому успішні жінки матимуть можливість стати прикладом та змінити на краще життя мільйонів жінок по всьому світу.

Яна Макарона (Хоршем, Велика Британія)

До війни – засновниця школи з підготовки до Кембриджського університету.

Бажала: заробляти, займаючись улюбленою справою.

Отримала: новий продукт – онлайн-школа вивчення англійської мови з унікальним зануренням у британську ментальність.

Анонси наступних BRAND PEOPLE CAMP – в Інстаграм Олега Філішина https://www.instagram.com/filishin