Бренд Simple став партнером благодійного проєкту «Girl Power»

З 13 липня по 2 серпня у мережі магазинів EVA тривала благодійна акція: при купівлі будь-якого товару ТМ Simple 10 грн перераховувались на підтримку «Girl Power». Також дівчата-учасниці проєкту отримали подарунки від Simple – бренду для очищення шкіри №1 у Великій Британії.

Girl Power Ukraine – це освітній проєкт для дівчат 13-18 років з дитячих будинків, інтернатів, центрів переселенців, з багатодітних та малозабезпечених сімей. Головна його мета полягає у підвищенні грамотності серед дітей-сиріт щодо гендерної рівності, методів боротьби з насильством, навичок вибору професії та фінансової незалежності, і як результат, підвищення рівня захисту прав дітей-сиріт, дівчат та жінок. Проєкт також включає в себе лікарський огляд, консультації та допомогу учасницям у правовому полі. З 2020 року проєкт проходить щорічно і вже є результати дівчат-учасниць попередніх років, як у навчанні, так і у подальших кроках розвитку.

Зворотний зв’язок дає зрозуміти, що зараз ця благодійна ініціатива допомагає дівчатам емоційно пережити важкий досвід, з яким вони стикнулись через війну:

«Після того, як я переїхала з окупованої території я залишилась без домівки та друзів. Все потрібно будувати з початку. Це важко не тільки дорослому, а й дитині-підлітку. Я замкнулася в собі і, напевно, досі переживаю цей етап у житті. Проте до того я була жвава, активна та говірка, як каже мама. Друзів навколо мене було багато. Спілкування, відчуття підтримки від однолітків на перших етапах життя важливе, еге ж? Я довго займалася з психологом, який допомагав мені боротися з моєю апатією до життя, долати своє набуте відчуття самотності. Школа GIRL POWER допомогла мені з новими знайомствами і подарувала мені багато нових емоцій та знань. Деякі такі знайомства залишаться на багато років, а то й на все життя. На наших заняттях я отримала спілкування з таким ж як і я дівчатами. Нам надали корисні поради, нову інформацію. Я вдячна долі, яка звела мене з такими чудовими людьми. А взагалі, що змогла завдяки проекту все так разом забути, що наразі коїться, і просто жила, дружила, сміялась, може іноді сумувала, пізнавала нове, раділа», - поділилась учасниця проєкту Олена (ім’я змінено).

Кожен, хто взяв участь у благодійній акції, не тільки підтримав дівчат-підлітків, але й попіклувався про себе. Simple це зрозумілі продукти для тих, хто полюбляє єфективність і практичність та дбає про свою красу комплексно. Вітаміни у складі формули покращують текстуру шкіри, роблячи її більш м’якою, гладенькою та здоровою. Simple не містить штучних барвників, віддушок, агресивних хімікатів, які можуть зашкодити шкірі. Simple – це турбота про шкіру та про природу, адже продукція бренду не тестується на тваринах, а його упаковка придатна для вторинної переробки.