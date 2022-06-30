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Дивитися без сліз неможливо: який має вигляд знищений росіянами ТЦ у Кременчуці

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Дивитися без сліз неможливо: який має вигляд знищений росіянами ТЦ у Кременчуці

Кременчук / Фото: Associated Press

Пропонуємо подивитися на наслідки ракетного обстрілу торгового центру, в якому перебувала понад тисяча мирних людей.

27 червня росіяни цинічно обстріляли торговий центр "Амстор" у Кременчуці, в якому перебувала понад тисяча цивільних людей. Внаслідок ракетного удару будівля повністю зруйнована.

За офіційними даними загинуло 18 людей, знайдено ще 8 фрагментів тіл, понад 30 цивільних вважаються зниклими безвісти. По медичну допомогу звернулася 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

Підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкту. Рятувальники продовжують розбирати завали. Пошуки загиблих тривають.

Ось такий вигляд ТЦ "Амстор" мав до наслідків "руського міра".

©

Пропонуємо подивитися, який вигляд ТЦ має після ракетного удару Росії.

Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Getty Images
Кременчук / Фото: Getty Images
Кременчук / © Getty Images
Кременчук / Фото: Getty Images
Кременчук / © Getty Images
Кременчук / Фото: Getty Images
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Associated Press
Кременчук / Фото: Associated Press
Кременчук / © Getty Images
Кременчук / Фото: Getty Images
Кременчук / © Getty Images
Кременчук / Фото: Getty Images

Нагадаємо, біля ТЦ містяни створили імпровізований меморіал. Кременчуківці несуть туди квіти, м'які іграшки, іграшкові машинки, лампадки, щоб вшанувати пам'ять загиблих невинних людей, серед яких були і діти.

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