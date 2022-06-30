Дивитися без сліз неможливо: який має вигляд знищений росіянами ТЦ у Кременчуці

Пропонуємо подивитися на наслідки ракетного обстрілу торгового центру, в якому перебувала понад тисяча мирних людей.
27 червня росіяни цинічно обстріляли торговий центр "Амстор" у Кременчуці, в якому перебувала понад тисяча цивільних людей. Внаслідок ракетного удару будівля повністю зруйнована.
За офіційними даними загинуло 18 людей, знайдено ще 8 фрагментів тіл, понад 30 цивільних вважаються зниклими безвісти. По медичну допомогу звернулася 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.
Підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкту. Рятувальники продовжують розбирати завали. Пошуки загиблих тривають.
Ось такий вигляд ТЦ "Амстор" мав до наслідків "руського міра".
Пропонуємо подивитися, який вигляд ТЦ має після ракетного удару Росії.
Нагадаємо, біля ТЦ містяни створили імпровізований меморіал. Кременчуківці несуть туди квіти, м'які іграшки, іграшкові машинки, лампадки, щоб вшанувати пам'ять загиблих невинних людей, серед яких були і діти.
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