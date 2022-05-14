"Доброго ранку, ми з України": популярний пес Патрон приміряв вишиванку

Відомий джек-рассел-тер'єр похизувався подарунком від підписниці.

Сміливий службовий пес Патрон, який став зіркою соцмереж, похизувався в Instagram подарунком від своєї підписниці – красивою вишиванкою. Джек-рассел-тер'єр приміряв обновку, в якій його сфотографував господар.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Патрону дуже пасує вишиванка.

"Доброго ранку ми з України. Друзі, тепер в мене є не тільки патріотичний пледик, а і своя просто супер-мега вибухонебезпечна вишиванка. Скажіть, вона мені дуже пасує! Дякую @natali201219 за такий подарунок", - йдеться у підписі до світлини від імені пса.

Раніше талісман чернігівських піротехніків – Патрон - похизувався ще одним подарунком від прихильниць – патріотичним блакитно-жовтим пледом.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

До речі, чудова новина: Патрон номінований бути зображеним на поштовій марці від УкрПошта. Проголосувати за сміливого пса мржна на сайті УкрПошти або в Дії, у розділі "Опитування".

Нагадаємо, пес Патрон працює у команді піротехніків ДСНС Чернігівської області. 9 травня він отримав нагороду за свою роботу з рук президента України Володимира Зеленського – медаль "За віддану службу". Раніше було відомо, що собака допоміг знайти 236 вибухових пристроїв.

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