"Доброго ранку, ми з України": популярний пес Патрон приміряв вишиванку

Відомий джек-рассел-тер'єр похизувався подарунком від підписниці.
Сміливий службовий пес Патрон, який став зіркою соцмереж, похизувався в Instagram подарунком від своєї підписниці – красивою вишиванкою. Джек-рассел-тер'єр приміряв обновку, в якій його сфотографував господар.
Патрону дуже пасує вишиванка.
"Доброго ранку ми з України. Друзі, тепер в мене є не тільки патріотичний пледик, а і своя просто супер-мега вибухонебезпечна вишиванка. Скажіть, вона мені дуже пасує! Дякую @natali201219 за такий подарунок", - йдеться у підписі до світлини від імені пса.
Раніше талісман чернігівських піротехніків – Патрон - похизувався ще одним подарунком від прихильниць – патріотичним блакитно-жовтим пледом.
До речі, чудова новина: Патрон номінований бути зображеним на поштовій марці від УкрПошта. Проголосувати за сміливого пса мржна на сайті УкрПошти або в Дії, у розділі "Опитування".
Нагадаємо, пес Патрон працює у команді піротехніків ДСНС Чернігівської області. 9 травня він отримав нагороду за свою роботу з рук президента України Володимира Зеленського – медаль "За віддану службу". Раніше було відомо, що собака допоміг знайти 236 вибухових пристроїв.
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