"Дорога добра": за місяць зібрано понад 1,25 млн грн для порятунку маленьких життів

Завдяки учасникам благодійної акції "Дорога добра" за місяць вдалося зібрати майже половину необхідної суми для придбання медичного устаткування в Інститут Амосова та ІПАГ – 1,25 млн грн.

Нагадаємо, що нова хвиля соціальної ініціативи мережі АЗК WOG "Дорога добра" стартувала 1 червня. Акція розпочалася з продажу напоїв на всіх об’єктах компанії у фіолетових горнятках з єдинорогами. Кава або чай у благодійному горнятку коштують на 3 гривні дорожче за напій у звичайному. Різниця буде направлена партнерам проекту для закупівлі дорогого сучасного медичного обладнання вартістю понад 3 млн грн. для Інституту серця М.Амосова та Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України.

Партнери проекту — Маша Єфросиніна, БФ "Твоя опора" та платформа Dobro.ua.

Цьогоріч акцію також підтримали друзі Маші Єфросиніної – телеведучий, актор та волонтер Сергій Притула, співак та телеведучий Володимир Дантес, fashion-фотограф Соня Плакидюк, – які закликають всіх небайдужих долучатися до добрих справ.

Мета акції — зібрати понад 3 млн грн для придбання двох сучасних операційних столів для Інституту Амосова надсучасного кувезу в Інститут ПАГ. Це обладнання значно поліпшить перебіг операцій на маленьких сердечках та в рази збільшить шанси немовлят з різними патологіями вижити та одужати.

Інститут серця ім. М.Амосова – те місце, де дітки з вродженими вадами серця мають шанс на порятунок. В цьому медзакладі обстежують 10-12 тисяч маленьких пацієнтів з усіх куточків України у рік. За результатами обстежень, майже 700 малюків оперують.

Разом з тим, клінічні відділення Інституту ПАГ беруть на лікування найтяжчі пацієнти зі всіх областей України. Насамперед тих, яким не можуть надати допомогу за місцем проживання. Тому до Інституту з великою надією на одужання поступають майбутні мами та хворі дітки.

Нині обладнання в державних медичних закладах, що є буквально запорукою порятунку маленьких життів, постійно зношується, а через критичне недофінансування придбати дорогу техніку заклади самотужки не в змозі.

"Успішність бізнесу вимірюється не тільки прибутком, а й користю для суспільства. Тому соціально значимі проекти давно стали невід'ємною частиною нашої компанії. А проект "Дорога добра" цінний не тільки кінцевим результатом – придбанням обладнання для лікарень. Він значимий ще й тому, що піднімає важливу тему, говорить про неї голосно, інформує та спонукає суспільство звернути увагу на проблему. Крім цього, ми активно залучаємо десятки тисяч людей по всій країні до участі в добрій справі, об'єднуємо їх однією благородною метою. І, як бачимо, це приносить реальний результат, який довелося б чекати, можливо, роками. А це неприпустимо, адже дітям потрібна адекватна і швидка допомога вже зараз", – коментує Олена Осипчук, директор з комунікацій WOG.

Взяти участь у акції може кожен: необхідно лише придбати напій у благодійному горнятку з символікою акції на будь-якому АЗК мережі WOG та WOG CAFE. Крім того, можна зробити благодійний внесок онлайн на сайті Dobro.ua, або відправити СМС на номер 88 001 (вартість СМС – 20 грн.). Акція триватиме, доки не будуть розкуплені всі горнятка та накопичена необхідна для придбання обладнання сума.

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