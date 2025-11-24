ТСН у соціальних мережах

Флешмоб, який об’єднує: як українки створили велику онлайн-спільноту жіночої підтримки

У той час, коли світ стрімко змінюється, а реальність воєнного стану ставить перед жінками нові виклики, саме жіноча солідарність стає тим фундаментом, на який можна спертися. І не дивно, адже українська взаємодопомога — явище, яке давно стало національним кодом. Але сьогодні вона отримала нову форму — цифрову.

У TikTok стрімко набирає обертів новий рух під тегом #dopomoha_zhinkam — перша масштабна українська онлайн-група підтримки, де жінки допомагають одна одній не лише фізично, а й емоційно. Це не просто хештег — це флешмоб, який перетворився на спільноту, а спільнота — на силу, яка змінює жіночі життя.

«Дівчата, якщо вас нікому забрати з пологового — пишіть мені»

З цього почалося все. Одна коротка фраза, сказана з щирістю у відео, стала стартом лавини добрих вчинків. Авторка, яка опублікувала відео, зовсім не очікувала, що почує у відповідь сотні голосів підтримки. Але TikTok вибухнув новими роликами:

  • «Якщо вам потрібно з кимось поговорити — пишіть»

  • «Якщо страшно їхати додому самій — я поруч»

  • «Якщо потрібна допомога з дітьми — я приїду»

Звичайний флешмоб за кілька днів перетворився на емоційний рух, у якому жінки вперше так масово почали озвучувати свою потребу у підтримці та водночас пропонувати її.

Жіночі «лави міцності»

Так називають цей рух у соцмережах: «лави мужніх жінок». І це не перебільшення. Багато українок сьогодні живуть наодинці, поки чоловіки служать на передовій. Вони справляються з дітьми, роботою, побутом, тривогами, і все це з гідністю та силою. Але сила не заперечує потребу у підтримці.

Флешмоб став простором, де жінка може сказати: «Мені важко» та не чути у відповідь повчань. Тільки допомогу. Тільки присутність. Тільки «я поруч».

Рух, який виходить за межі країни

Українки за кордоном теж долучилися до флешмобу. У Польщі, Німеччині, Італії, Чехії — всюди з’являються відео, в яких жінки пропонують допомогу тим, хто опинився у чужій країні та відчуває самотність. І хоч у кожної свої обставини, в кожному відео звучить однакова думка: «Ти не одна». Це фраза, яка лікує, фраза, яку ми всі потребували почути ще вчора.

Без вікових обмежень

У спільноті жінки абсолютно різного віку. У коментарях дівчата 16–17 років, які кажуть: «Мене важко назвати дорослою, але якщо потрібна допомога, я тут» і це, мабуть, одна з найзворушливіших рис руху, у ньому немає ієрархій, статусу, досвіду чи ролей. Є тільки бажання бути поруч і підтримати.

Цей флешмоб став таким важливим, бо жінки втомилися бути сильними наодинці, тому що війна оголила найбільший страх — самотність і тому, що іноді допомога — це не гроші, не речі, не поради. Це проста дія: приїхати, вислухати, провести, підтримати. Жіноча солідарність — це вже не тренд, це новий спосіб життя.

