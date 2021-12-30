Гучний секс-скандал: колишню подругу сина королеви Єлизавети визнали винною у розбещенні неповнолітніх

Світській левиці загрожує до 80 років тюрми.

У Сполучених Штатах Америки подругу мільярдера Джеффрі Епштейна визнали винною у розбещенні неповнолітніх. Світська левиця Гіслейн Максвелл, кажуть присяжні, залучала дівчаток до заборонених сексуальних зв'язків.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Приватний острів на Віргінських островах називали не інакше, ніж "островом гріха", бо саме тут, у маєтку мільярдера Джеффрі Епштейна, відбувалися оргії за участю неповнолітніх. Впливовий бізнемен, друг президентів Клінтона і Трампа, відомий своїми гучними вечірками, потрапив за ґрати 2019 року - йому інкримінували створення кримінальної мережі, яка розбещувала і знущалася з десятків неповнолітніх. Відомі друзі від бізнесмена відхрестилися, він сам того ж року помер у тюремній камері, вкоротив собі віку. А от колишні жертви і численні працівники маєтків, від яких вимагали конфіденційності, почали говорити.

І тоді на лаві підсудних опинилася вже подруга Епштейна. Народжену у родині британського медіамагната витончену випускницю Оксфорда і світську левицю Гіслейн Максвелл звинуватили у тому, що неповнолітніх дівчат для мільярдера шукала саме вона. Чотири дівчини, більшість анонімно, зголосилися свідчити у суді. На момент зустрічі з Епштейном наймолодшій з них було 14.

"Гіслейн Максвелл на початку 90-х почала зустрічатися з Джеффрі Епштейном, а потім протягом 10 років, від 1994 до 2004, за словами прокурорів, вербувала і готувала цих дівчат-підлітків до сексуального нападу з боку Епштейна", - розповів репортер Associated Press Ларрі Ноймайстер.

Вона знайомилася з дівчатами і запрошувала до маєтку мільярдера, нібито, зробити йому масаж. Масажне крісло, вилучене у будинку, приносять до суду як один з доказів. Максвел була жінкою, на яку хотілося бути схожою, каже одна з жертв. За свідченнями, світська левиця і сама брала участь у секс-забавах з жертвами. Її мотиви були простими - жінка хотіла підтримувати розкішний спосіб життя, оскільки вона отримувала від Епштейна гроші, чеки на мільйонні перекази, прокуратура показує у суді. Захист Максвелл наполягає, ніби та стала цапом-відбувайлом, адже Епштейн помер ще до вироку, і треба було знайти винного.

Після того, як присяжні визнали Гіслейн Максвелл винною, все ще під питанням лишається вирок - скільки саме років тюрми їй загрожує. Йдеться про 80 років за ґратами, а отже 60-річна обвинувачувана може скінчити життя у в'язниці.

У США світську левицю Гіслейн Максвелл визнали винною у розбещенні неповнолітніх | Новини світу

Вирок Максвелл збурює британські ЗМІ, і не лише через те, що вона походить з цієї країни. Багато років жінка була подругою принца Ендрю - сина королеви Єлизавети. І, як він раніше твердив, саме через неї познайомився зі скандальним бізнесменом Епштейном. Поки що принца ні у чому не звинувачують. Однак тінь педофільського скандалу вже зіпсувала його репутацію - Ендрю довелося скласти частину королівських обов'язків. У педофілії його звинувачує лише одна з дівчат Епштейна - Вірджинія Джуфре, вона подала цивільний позов, який розглядатимуть наступного року.

А ще раніше світ побачить мирову угоду, договір, який з Джуфре підписав покійний Епштейн і який стосувався принца. Оприлюднять документ, який може містити цікаві подробиці, на початку січня.

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