Інтригує: Netflix презентував перший трейлер другого сезону серіалу "Гра в кальмара"

Південнокорейський трилер про виживання шанувальники зможуть побачити наприкінці цього року.

Netflix презентував перший тизер другого сезону популярного серіалу "Гра в кальмара", прем'єра якого запланована на 26 грудня цьогоріч.

У новому сезоні ми побачимо головного героя першого сезону – невдаху та ексігромана Сон Гі Хуна, якого грає актор Лі Чон Че.

Роль молодого офіцера поліції, який розслідує зникнення свого брата, продовжить виконувати Ві Ха Чжун. А Лі Бьон Хон знову з'явиться як ведучий смертельної гри.

Сюжет нового сезону розгортається три роки після перемоги Сон Гі Хуна у "Грі в кальмара". Він продовжує шукати організаторів гри, щоб знищити їхній згубний бізнес.

Гі Хун використовує виграні кошти для свого розслідування і пошуків чоловіка у костюмі, який грає в ddakji у метро. Сон навіть не думав, що його шлях до поставленої цілі буде настільки небезпечним. Щоб завершити гру, йому знову доведеться в неї увійти.

Тизер завершується фразою: "Справжня гра починається", що інтригує глядачів.

Перший сезон "Гри в кальмара", який вийшов у 2021 році, став найпопулярнішим в історії Netflix. За перший місяць серіал завоював увагу 142 млн підписників стрімінгового сервісу Netflix. Він став першим серіалом іноземною мовою, номінованим на премію Гільдії кіноакторів.

"Гра в кальмара" зачіпає болючу тему економічної нестабільності у Південній Кореї, яка є не менш близькою для багатьох інших країн світу.

У серіалі 456 гравців змагаються за головний приз – 45,6 млрд південнокорейських вон (1,37 млрд гривень). Учасники грають у дитячі ігри, які не пробачають помилок – програш у них означає миттєву смерть. Наприкінці має залишитися лише один переможець.

Фінальний третій сезон серіалу вийде у 2025 році.

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