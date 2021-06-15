10 найочікуваніших концертів цього літа

Які 10 музичних івентів обов'язкові до відвідування цього літа — розповідаємо у наступній добірці.

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18 червня "старічулі" вперше зустрінуться з фанатами на великому концерті після довгого карантину. За цей час музиканти багато переосмислили і озвучили свої спостереження у свіжій платівці "Вогнепальне".

Коли? 18 червня.

Скільки? Від 490 гривень.

Адреса? ПБК, Труханів острів.

TULUM: WHITE NIGHTS 2 021

Тепер не просто відривна вечірка, а повноцінний фестиваль, де знайдеться місце й різножанровій музиці, й актуальному арту, і пізнавальним майстер-класам. У найближчі вихідні Київ перетвориться на культовий мексиканський Тулум із його шаманською атмосферою, богемною естетикою й неймовірними вечірками.

Хедлайнерами TULUM: WHITE NIGHTS 2021 стануть найяскравіші зірки світової електронної сцени: Kerala Dust, WHOMADEWHO, dOP, Thomas Schumacher і Armonica.

Коли? 18-19 червня.

Скільки? 999-1949 гривень.

Адреса? Арт-завод "Платформа" (вул. Біломорська, 1).

ЛУНА

На червневому концерті співачка заспіває свій "душевний поп" у незвичному форматі. Це буде камерний акустичний лайв на терасі "Всі Свої".

Коли? 26 червня

Скільки? Від 400 гривень.

Адреса? D12 (вул. Десятинна, 12)

Ніно Катамадзе

Цього разу Ніно Катамадзе заспіває свої чуттєві і глибокі пісні на особливій локації. Спеціально для концерту джазової діви в Osocor Residence побудують сцену біля озера. Але й це ще не всі сюрпризи вечора: перед Ніно музичний перформанс покажуть відомі українські джазетки Freedom-Jazz.

Коли? 25 червня.

Скільки? Від 945 гривень.

Адреса? Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

LATEXFAUNA

Почути свіжі хіти від Діми Зезюліна й компанії київські фани зможуть на березі Дніпра вже в кінці червня. Іронічний дрімпоп суржиком чекає їх 26 червня.

Коли? 26 червня.

Скільки? від 400 грн.

Адреса? ПБК, Труханів острів.

NK

Полум'яний, гарячий, запальний і спокусливий вечір обіцяє столичній публіці Настя Каменських. Усі хіти співачки, що звучать по всьому світу, звичайно ж, додаються.

Коли? 1 червня.

Скільки? Від 1000 гривень.

Адреса? Cuba Camp, Труханів острів

Stephan Bodzin

Топовий продюсер, справжній новатор і легенда світового техно їде до Києва. Цього разу у розпорядженні діджея і продюсера Stephan Bodzin — розкішна резиденція Osocor з особливим антуражем і атмосферою.

Коли? 16 липня.

Скільки? Від 999 гривень.

Адреса? Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

Табула Раса

Легенди українського року анонсували ще один літній концерт — у липні. А в ньому: нетлінні хіти Олега Лапоногова й компанії, а також абсолютно нові пісні.

Коли? 17 липня.

Скільки? 175-700 гривень.

Адреса? Docker-G pub (вул. Ігорівська, 13/5)

Артем Пивоваров

Український співак і автор пісень пропонує вбратися у біле і послухати його "стихійну акустику" на даху з мальовничим видом на місто. На такому особливому концерті його гучні хіти ми почуємо по-новому у симбіозі з етнічними інструментами.

Коли? 30 липня.

Скільки? 550-1500 гривень.

Адреса? Kooperativ (вул. Січових Стрільців, 23А).

Гражданин Топинамбур

Вони називають себе "Театром Жорсткої Естради" і з успіхом виступають у великих залах і на масштабних фестивалях. Це і The BestCity.UA, і 100ПУДІВКА Fest, і ДніпРок, і багато інших. Прийшов час для камерного концерту у Києві.

Коли? 14 серпня.

Скільки? 150-200 гривень.

Адреса? Docker Pub (вул. Богатирська, 25).

Nizkiz

Романтичні білоруські рокери Nizkiz вже можуть похизуватися 4 альбомами і 9 синглами. Найсвіжішу з пластинок під назвою "Сомнамбула" музиканти і представлять в українській столиці.

Коли? 21 серпня.

Скільки? Від 450 гривень.

Адреса? ПБК, Труханів острів.

GusGus

Ще одні світові електронні зірки потішать своїм виступом столичних меломанів. Це улюбленці українців GusGus, які заїдуть до нас, щоби презентувати свіжу платівку Mobile Home, приурочену до 25-річного ювілею колективу.

Коли: 27 серпня.

Скільки? Від 600 гривень.

Адреса? JARD (ВДНГ, павільйон 19).

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