Акторки на прем'єрі психологічної драми: Ірма Вітовська з яскравою зачіскою, Анастасія Пустовіт – з красивим герданом

Фільм "Між нами" вже у національному прокаті.

У столичному кінотеатрі "Жовтень" відбувся допрем’єрний показ психологічної драми-трилера "Між нами". Головні ролі у стрічці виконали Ірма Вітовська та Анастасія Пустовіт.

Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська і Соломія Томащук/Пресслужба

Вітовська обрала для своєї появи чорний костюм, який складався із жилетки і штанів, і блузки кольору індиго. Свій образ вона доповнила яскравою рудо-помаранчевою зачіскою з кісками, прикрашеними металевими аксесуарами.

Ірма Вітовська/Пресслужба

Пустовіт була одягнена у біло-помаранчеву сукню максі з широкими рукавами з розрізами. Аутфіт акторка доповнила красивим герданом на шиї.

Анастасія Пустовіт/Пресслужба

На заході була присутня творча команда фільму: режисерка і співавторка сценарію Соломія Томащук, сценарист та оператор Юрій Дунай, актори Ірма Вітовська, Анастасія Пустовіт, Дмитро Сова, Євген Ламах, Михайло Дзюба, Євген Єфремов та Сергій Детюк.

Команда фільму/Пресслужба

Продюсерка фільму Поліна Герман наразі перебуває в Америці і не змогла бути присутньою особисто, але для неї ця стрічка є важливим кроком до популяризації українського жанрового кіно.

Сценарій до фільму режисерка Соломія Томащук писала у співавторстві з оператором Юрієм Дунаєм. Це історія двох жінок, що несподівано стають заручниками обставин і власних рішень. Заручниками вибору між правдою і брехнею, зрадою і вірністю, заручниками таємниці, що є між ними.

"Ідея написати психологічний трилер виникла не одразу, але ми дуже раді, що змогли зробити щось нове для українського кінематографу. "Між нами" - нуар, котрий занурить глядача в заплутану історію з непередбачуваним фіналом. Щоб дізнатися природу взаємовідносин двох героїнь глядачу варто додивитися фільм до кінця. Адже не все так однозначно…" – зазначила режисерка Соломія Томащук.

Привітати команду фільму прийшли хореографи Женя Кот і Наталія Татарінцева, ведучі Катерина Соляр, В'ячеслав Соломка, Ілона Довгань, Анна Тульєва, співачка Геля Зозуля, засновниця "Дикого театру" Ярослава Кравченко, актори Антоніна Хижняк, Олександр Яцентюк, Дарʼя Легейда-Сова, Інна Приходько, Леся Самаєва, Віталіна Біблів, Анна Сагайдачна, Світлана Охрименко, Богдан Жданов, Богдан Осадчук, Роман Ясіновський, Володимир Гурін, письменник Андрій Кокотюха та інші.

В'ячеслав Соломка/Пресслужба

Антоніна Хижняк та Олександр Боднар/Пресслужба

Катерина Соляр/Пресслужба

Володимир Гурін/Пресслужба

Михайло Дзюба/Пресслужба

Дмитро Сова і Дарʼя Легейда-Сова/Пресслужба

Інна Прииходько/Пресслужба

Ярослава Кравченко та Олександр Тетерін/Пресслужба

Анна Сагайдачна і Геля Зозуля/Пресслужба

Андрій Кокотюха/Пресслужба

Про фільм

Саша та Аня потрібні одна одній. Вони стали заручниками обставин і власних рішень. Заручниками вибору між правдою і брехнею, зрадою і вірністю, заручниками таємниці, що є між ними.

Незнайомки учора, найрідніші люди сьогодні. Що так швидко об'єднало геть різних людей? Убивство? Наркотики? Любов?

Нагадаємо, фільм "Між нами" творча команда презентувала також у Хмельницькому, Івано-Франківську і Львові. Під час допрем’єрних показів команда оголосила збір на підтримку 3-х підрозділів, у яких служать творці стрічки: режисер монтажу Юрій Хробуст, актор Дмитро Сова, адміністратор майданчика Андрій Костюченко.

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