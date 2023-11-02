Акторки на прем'єрі психологічної драми: Ірма Вітовська з яскравою зачіскою, Анастасія Пустовіт – з красивим герданом

Фільм "Між нами" вже у національному прокаті.
У столичному кінотеатрі "Жовтень" відбувся допрем’єрний показ психологічної драми-трилера "Між нами". Головні ролі у стрічці виконали Ірма Вітовська та Анастасія Пустовіт.
Вітовська обрала для своєї появи чорний костюм, який складався із жилетки і штанів, і блузки кольору індиго. Свій образ вона доповнила яскравою рудо-помаранчевою зачіскою з кісками, прикрашеними металевими аксесуарами.
Пустовіт була одягнена у біло-помаранчеву сукню максі з широкими рукавами з розрізами. Аутфіт акторка доповнила красивим герданом на шиї.
На заході була присутня творча команда фільму: режисерка і співавторка сценарію Соломія Томащук, сценарист та оператор Юрій Дунай, актори Ірма Вітовська, Анастасія Пустовіт, Дмитро Сова, Євген Ламах, Михайло Дзюба, Євген Єфремов та Сергій Детюк.
Продюсерка фільму Поліна Герман наразі перебуває в Америці і не змогла бути присутньою особисто, але для неї ця стрічка є важливим кроком до популяризації українського жанрового кіно.
Сценарій до фільму режисерка Соломія Томащук писала у співавторстві з оператором Юрієм Дунаєм. Це історія двох жінок, що несподівано стають заручниками обставин і власних рішень. Заручниками вибору між правдою і брехнею, зрадою і вірністю, заручниками таємниці, що є між ними.
"Ідея написати психологічний трилер виникла не одразу, але ми дуже раді, що змогли зробити щось нове для українського кінематографу. "Між нами" - нуар, котрий занурить глядача в заплутану історію з непередбачуваним фіналом. Щоб дізнатися природу взаємовідносин двох героїнь глядачу варто додивитися фільм до кінця. Адже не все так однозначно…" – зазначила режисерка Соломія Томащук.
Привітати команду фільму прийшли хореографи Женя Кот і Наталія Татарінцева, ведучі Катерина Соляр, В'ячеслав Соломка, Ілона Довгань, Анна Тульєва, співачка Геля Зозуля, засновниця "Дикого театру" Ярослава Кравченко, актори Антоніна Хижняк, Олександр Яцентюк, Дарʼя Легейда-Сова, Інна Приходько, Леся Самаєва, Віталіна Біблів, Анна Сагайдачна, Світлана Охрименко, Богдан Жданов, Богдан Осадчук, Роман Ясіновський, Володимир Гурін, письменник Андрій Кокотюха та інші.
Про фільм
Саша та Аня потрібні одна одній. Вони стали заручниками обставин і власних рішень. Заручниками вибору між правдою і брехнею, зрадою і вірністю, заручниками таємниці, що є між ними.
Незнайомки учора, найрідніші люди сьогодні. Що так швидко об'єднало геть різних людей? Убивство? Наркотики? Любов?
Нагадаємо, фільм "Між нами" творча команда презентувала також у Хмельницькому, Івано-Франківську і Львові. Під час допрем’єрних показів команда оголосила збір на підтримку 3-х підрозділів, у яких служать творці стрічки: режисер монтажу Юрій Хробуст, актор Дмитро Сова, адміністратор майданчика Андрій Костюченко.
Читайте також:
- У червоному пальті і сукні з принтом: Соломія Вітвіцька на прем'єрі фантастичного фільму
- Анна Саліванчук у светрі з ведмедем, учасниця "Холостяка-11" – у бежевому пальті: зірки на прем'єрі фільму з Леонардо Ді Капріо
- Зірки на прем'єрі танцювального шоу Євгена Кота: Вітвіцька у квітковій сукні, Цибульська у вбранні з вишивкою