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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київські Новини
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
2 хв

Atlas Festival 2025: хто виступить на найпопулярнішому музичному фестивалі Києва

Що готує для відвідувачів найочікуваніша музична подія року, читайте у нашому матеріалі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Atlas Festival 2025

Atlas Festival 2025

Цього літа Київ знову стане епіцентром музики, благодійності та єдності — Atlas Festival повертається. Ювілейний, десятий, фестиваль відбудеться від 18 до 20 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall. Організатори обіцяють не просто концерт — а триденний марафон емоцій, підтримки і потужної української енергії.

The Rasmus — світовий хедлайнер з українським серцем

Фінський рокгурт The Rasmus, добре знайомий шанувальникам за хітом In the Shadows, уперше виступbnm в Україні від 2017 року. Вихід фінів на сцену 19 липня стане символом міжнародної підтримки нашої країни у час війни.

Океан Ельзи готує ексклюзивний виступ до свого 30-річчя

Для Святослава Вакарчука та його легендарного гурту це буде не просто концерт, а знакова подія — святкування трьох десятиліть на сцені. Обіцяють несподівані колаборації та нові аранжування знайомих хітів.

Понад 100 артистів, 6 сцен і благодійна мета

На фестивалі будуть працювати 6 сцен: Main Stage, Star Stage, Aurora Srage, Shelter Stage, Coca-Cola Stage та Blockbuster Mall Stage. На останні дві можна буде потрапити без квитка.

На фестивалі виступлять: Бумбокс, Max Barskih, Артем Пивоваров, KOLA, DANTES, YAKTAK, Курган & Agregat, Анна Трінчер, Віталій Козловський, Tember Blanche, «Без Обмежень», Жадан і Собаки, YARMAK, Parfeniuk, O.Torvald, Геля Зозуля, TARABAROVA, Олена Тополя, Chico & Qatoshi, KHAYAT, IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI, Lida Lee, EL Кравчук, OTOY, Сусіди Стерплять, Очі в Очі, The Unsleeping, ДК Енергетик», МУР та десятки інших зірок української сцени.

Мета — зібрати 100 мільйонів гривень для ЗСУ

У межах фестивалю відбудеться «Збір №13» — спільний проєкт «Дронопад» фонду «Повернись живим» і ПриватБанку, мета якого — зібрати 100 мільйонів гривень на посилення повітряної оборони України. У межах ініціативи планується закупівля FPV-дронів, транспорту, комплексів управління і додаткового обладнання для ефективного перехоплення цілей. Кожен квиток — це внесок у перемогу.

Безпека — понад усе

Фестиваль відбудеться на території, обладнаній найбільшим в Україні укриттям площею 50 000 м². У разі повітряної тривоги всі відвідувачі будуть оперативно евакуйовані в безпечну зону. Подію узгоджено з ДСНС та КМВА.

Квитки у продажу

Ціна квитка на один день стартує від 1800 грн, а повний абонемент на всі три дні — від 3500 грн. Діють знижки. Придбати квитки можна на офіційному сайті фестивалю.

Виступи артистів розпочинаються о 15:00.

«Ми проводимо фестиваль не лише заради музики, а й задля підтримки тих, хто щодня боронить нашу незалежність. Це буде свято української стійкості», — поділилися організатори.

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