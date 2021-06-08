Балет "Білосніжка": Станіслав Ольшанський, Катерина Діденко і сестра Стоянова станцюють заради благодійності

У Жовтневому палаці покажуть балет "Білосніжка і семеро гномів".

21 червня о 16:00 на сцені Жовтневого палацу відбудеться балет "Білосніжка і семеро гномів". Головні ролі виконають артисти Національної опери України Станіслав Ольшанський, Анна Стоянова і Катерина Діденко.

Постановка вже мала величезний успіх у досвідченого європейського глядача під час зимового гастрольного туру містами Франції торік. Адже улюблені з дитинства казки цікаві у будь-якому віці, особливо коли вистава барвиста і емоційна, а артисти технічно досконалі.

Кожен глядач по-справжньому буде співпереживати головній героїні — Білосніжці у виконанні Анни Стоянової, яка в цій партії змогла зачарувати вимогливих французів взимку 2020 року. Її Білосніжка по-справжньому наївна і чиста, а рухи легкі і виразні.

Анна Стоянова у ролі Білосніжки/Пресслужба

У ролі принца — прем'єр Національної опери України Станіслав Ольшанський, який обов'язково врятує свою кохану від злої мачухи. Станіслав володар престижної I премії XII Міжнародного конкурсу артистів балету в Сеулі (Південна Корея, 2019). Його танець — це симбіоз техніки і англійської аристократії з котячою грацією.

Затримати дихання глядачів від злодіянь мачухи змусить солістка Національної опери України — Катерина Діденко. Її мачуха підступна і технічна. За кулісами Катерину колеги називають "німецька машина", вона легко прокрутить 64 фуете (і більше) без зупинки, і водночас не вимагає фіксації цього трюку як рекорду. Вона здобула освіту у Штутгарті в John Cranko-Schule, після закінчення навчання, мала запрошення з найкращих театрів Німеччини, але вирішила повернулася на Батьківщину.

Катерина Діденко/Пресслужба

Про балет:

Балет "Білосніжка і семеро гномів" створений за однойменною казкою братів Грим, але за стилістикою нагадує діснеївський мультик і поставлений під музичні мотиви польського композитора Богдана Павловського. Це ідеальна вистава, яка буде цікава не тільки вимогливому юному глядачеві, навіть уважний дорослий із задоволенням зануриться у фантастичну атмосферу, яка буде наповнена танцем, казкою, добрим гумором і акторською майстерністю, яскравими костюмами, декораціями і навіть історією про кохання.

Важлива інформація!

Кожен глядач на спектаклі стане трішки чарівником і приєднається до благодійної акції, ініціатором якої став улюбленець глядачів Олександр Стоянов. Він зібрав артистів з благородною місією — всі отримані кошти від продажу квитків будуть спрямовані на реконструкцію сцени Жовтневого палацу. Це вже другий благодійний спектакль цього року, який проводиться з цією метою, перший танцювали Катерини Кухар і Олександр Стоянов.

Олександр Стоянов і Катерина Кухар/Пресслужба

"Благодійність — невід'ємна частина нашої діяльності. Ми з примою-балериною Катериною Кухар в січні цього року виступали в Жовтневому палаці з виставою "Лускунчик" і, чесно кажучи, — це було небезпечно. Артисти балету танцюють на пуантах, а підлога така, що можна і травмуватися, її не змінювали з часів СРСР. Тому вирішили з колегами зробити добру справу — Жовтневий палац — один з храмів мистецтва, де артисти повинні надихати глядача і тому все повинно бути на високому рівні", — розповів Олександр Стоянов.

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