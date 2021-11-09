Буде красиво: Катерина Кухар та Олександр Стоянов станцюють на фестивалі легендарного Сержа Лифаря

Буде красиво: Катерина Кухар та Олександр Стоянов станцюють на фестивалі легендарного Сержа Лифаря

Глядачі зможуть насолодитися найвідомішими постановками, створеними Сержем Лифарем для Паризької опери.

13 листопада на сцені Національної опери України відбудеться фестиваль легендарного Сержа Лифаря за участі світових зірок балету та дуету Катерини Кухар & Олександра Стоянова.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Фото Оксани Шевчук

Цей фестиваль — справжнє свято балетного мистецтва та яскрава світова подія в центрі України. На сцені глядачів будуть приголомшувати унікальною балетною технікою та позитивними емоціями прем’єри та солісти Національної опери України, а також запрошені гості світового балету.

В межах міжнародного фестивалю глядачі зможуть насолодитися одними із найвідоміших постановок, створених Сержем Лифарем для Паризької опери. Крім того, буде представлена як сучасна неокласика, так і шедеври вже визнаної та перевіреної часом класики.

Про запрошених артистів:

На святі балету танцюватиме неперевершений Адамжан Бахтіяр із "Астана опера", який входить у ТОП-10 найкращих артистів балету у світі. Адамжан цього вечора вийде на сцену у партіях "Спартак" й "Талісман", в дуеті із витонченою Адепхан Шугила (театр "Астана опера").

Також буде приголомшувати своєю технікою Yonah Acosta – артист найвищого світового рівня, який привнесе мюнхенський стиль на балетну сцену України. Yonah вийде у світовій класиці "Дон Кіхот".

Творчість Сергія Лифаря буде представлена:

Урочисте відкриття фестивалю розпочнеться зі світової балетної класики "Лифар-Сюїта" у виконанні студентів Академії Лифаря. Також хореографію легендарного Сержа Лифаря демонструватимуть два дуети: Катерина Кухар та Олександр Стоянов у виставі "Ромео і Юлія", Ольга Голиця та Тимофій Биковець – "Ранкова серенада".

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Фото Оксани Шевчук

Цього вечора на сцену також вийдуть найкращі представники Національної опери України: технічна та неймовірно чуттєва прима-балерина Тетяна Льозова, мужній прем’єр балету Ярослав Ткачук, зваблива та витончена прима Юлія Кулік, тендітна прима-балерина Анастасія Шевченко, молоді та талановиті імена українського балету Анастасія Гурська, Андрій Гавришків, Максим Білокриницький та багато інших артистів.

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