До дня народження Катерини Кухар: на сцені Нацопери покажуть балет "Сифільда" за участю студентів

До дня народження прими-балерини Катерини Кухар, 18 січня, на сцені Національної опери України відбудеться легендарна балетна класика "Сильфіда", яка від 1832 року є не просто актуальним романтичним балетом, а й філософською думкою.

Вперше головні партії балету виконають студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Т. Таякіної, керівницею якого є Катерини Кухар. У ролі Сильфіди – Домініка Федорова, Еффі – Дарʼя Лебідь, Джеймс – Валерій Хованов, трійки Сильфід: Ольга Гріцишина, Анна Салімовська, Анастасія Лазарєва

Катерина Кухар зі студентами поділилися думками щодо ідеї балету.

Катерина Кухар

"Сильфіда – це балет-метафора, що в художній формі піднімає глибокі теми, які хвилюють людство століттями.

Сильфіда – романтичний балет, а отже, основна ідея на поверхні — протиставлення мрії та реальності. Мрію уособлює жіночий образ — неземний дух повітря, Сильфіда. А реальність і життєву приземленість уособлює Еффі.

Катерина Кухар

Сюжет балету розгортається навколо юнака Джеймса, який готується до весілля з життєрадісною дівчиною Еффі. Однак на його шляху з’являється Сильфіда — як уособлення мрії, жіночого недосяжного ідеалу. Вона спокушає Джеймса та манить його за собою.

Катерина Кухар

Коли я готуюся до партії Сильфіди, окрім технічної підготовки, ключовою для мене залишається фраза, яку свого часу сказала моя педагогиня Єлеонора Стебляк: "Загадкова усмішка Сильфіди". У цій фразі приховано весь сенс образу. Сильфіда — це загадка для Джеймса, яку він прагне розгадати. Вона — легка та невловима мрія, яку він сам собі вигадав. Щоб ця кришталева мрія не розбилася об скелі реальності, вона має залишатися недосяжною.

Катерина Кухар

Як у випадку з образом Сильфіди, важливо пам’ятати, що мрія — це завжди щось невловиме, таємниче. Уміння залишати загадку — це мистецтво, яке є важливим як у балеті, так і в житті.

У цій виставі жінка представлена як загадка, а для чоловіка важливо її мати. Чоловік усе життя може намагатися розгадати таємницю однієї й тієї ж жінки. Важливо, наскільки жінка здатна залишатися загадкою для свого чоловіка — це і є мистецтво".

Виконавиця партії Еффі Дарʼя Лебідь розповідає про свою героїню:

"Образ моєї героїні Еффі – земний, що контрастує з фантастичною й міфічною істотою Сильфідою.

Еффі — це образ щирої, земної любові. Вона молода, наївна, випромінює тепло та радість. Її історія сповнена мрій про щасливе майбутнє, адже вона наречена Джеймса. Проте, на жаль, її чекає несподіване розчарування та зрада коханого.

Мою партію зі мною готують педагогині Любов Гаврилівна Ятченко та Ольга Петрівна Морозенко. Ми також мали репетиції у Національній опері України разом із артистами театру. Раїса Олексіївна Хілько надала нам цінні поради, зокрема щодо взаємодії з іншими персонажами, особливо з Джеймсом, щоб зробити наші стосунки на сцені більш виразними".

Виконавиця партії Сильфіди Домініка Федорова ділиться своїми емоціями:

"Сильфіда — це ефемерна, чарівна істота з іншого світу. Вона символізує ідеал недосяжної краси, таємничості, легкості та мрії. Вона зачаровує Джеймса, але залишається для нього лише мрією, яку неможливо втримати. Вона ніби вітер: ти відчуваєш його, але ухопити неможливо".

Анна Салімовська, яка танцює в трійці "сестер-Сильфід":

"Це величезна відповідальність бути на одній сцені з артистами Національної опери. Особливо вдячна за репетиції з артисткою балету Людмилою Іванівною Сморгачовою. Вдячна за можливість втілити цей образ і стати частиною казкової магії на сцені.

Сильфіди — це істоти з іншого світу, повітряні й невловимі, але сповнені грації. Я відчуваю свій образ як уособлення легкості, гармонії й ніжності. Мені здається, що в цьому образі є щось символічне: прагнення до свободи, краси, мрій, які майже неможливо зловити, але вони надихають.

Партія в трійці Сильфід має свої особливості в техніці: рухи повинні бути настільки плавними й легкими, щоб створювати ілюзію польоту. Водночас партія вимагає ідеальної чіткості й координації, адже ми танцюємо синхронно".

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